“MIA MADRE UN UOMO? TUTTI POSSONO DIRE QUALSIASI SCIOCCHEZZA SU CHIUNQUE” - TIPHAINE AUZIÈRE, LA FIGLIA 40ENNE DI BRIGITTE MACRON, DIFENDE LA MAMMA, MA NE APPROFITTA PER MANDARLE QUALCHE FRECCIATINA RICORDANDOLE QUELLO CHE HA DOVUTO SUBIRE QUANDO INIZIÒ A CIRCOLARE LA VOCE DELLA RELAZIONE DELLA PREMIER DAME CON L’ALUNNO EMMANUEL: “ERAVAMO IN UN PICCOLO PAESE DI PROVINCIA. SI SAPEVA TUTTO. SENTII UN MUCCHIO DI CRITICHE E COMMENTI SECONDO CUI..."

«Mia madre vittima di attacchi e maldicenze». Tiphaine Auzière, la figlia più giovane di Brigitte Macron si confida in occasione della promozione del suo primo romanzo. Auzière racconta le difficoltà vissute quando aveva 10 anni e sua madre cominciò la relazione con Emmanuel Macron. Lui aveva 15 anni, era in classe con un'altra delle figlie di Brigitte, insegnante di francese alla scuola La Providence di Amiens.

«Non era ancora l'epoca dei social network, ma eravamo in un piccolo paese di provincia. Si sapeva tutto. Sentii un mucchio di critiche e commenti sulla differenza di età tra mia madre ed Emmanuel" ricorda Auzière, avvocata quarantenne, che ha incontrato i giornalisti in occasione della promozione del suo libro ‘Assises', in cui affronta il tema delle violenze contro le donne.

Risalendo al momento in cui la scoperta di quella relazione aveva provocato il divorzio tra i suoi genitori, Auzière ha raccontato: "Una separazione è dolorosa, ma quando c'è qualcosa di particolare, è ancora più dolorosa. Ho imparato molto sulla natura umana. So che, in momenti come questi, devi concentrarti su ciò che è essenziale e andare avanti indipendentemente dalle critiche". Il padre, André-Louis Auzière, un banchiere, lasciò subito la casa di famiglia quando scoprì l'adulterio tra la moglie e il giovane alunno. La figlia ammette che il padre non ha nascosto come la sua sofferenza per il trauma fu acuita dalla natura scandalosa della relazione.

Brigitte e Macron si sono sposati nel 2006. Auzière descrive il patrigno come "umano, coraggioso e generoso”. La donna, che lavora in uno studio legale di Parigi, vive con la sua famiglia a Le Touquet sulla costa della Manica. "[…] Sono stata fortunata ad aver avuto un padre straordinario e un patrigno straordinario". L'avvocata ha anche affrontato il tema delle bizzarre teorie complottiste che sono circolate sui social media a proposito della madre dopo l'elezione di Macron. "Sono preoccupata quando sento quello che si dice che mia madre sia un uomo. Tutti possono dire qualsiasi vecchia sciocchezza su chiunque e ci vuole tempo prima che venga rimossa". […]

