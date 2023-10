“MIA MOGLIE È DIVENTATA UN IPPOPOTAMO SGRADEVOLE, EGOISTA E PIAGNUCOLOSA. PER QUESTO LA TRADISCO CON UNA SUA AMICA” – UN UTENTE ANONIMO SI CONFESSA SU UN BLOG: "SIAMO SPOSATI DA 15 ANNI, MA NEGLI ULTIMI 7 SI È LASCIATA ANDARE, HA INIZIATO A MANGIARE DI PIÙ E HA SMESSO DI FARE PALESTRA - IO SONO IN FORMA E ATTRAENTE - L'UNICO VANTAGGIO DI ESSERE SPOSATI? ORA CONOSCO MOLTE PIÙ DONNE SPOSATE CON CUI POSSO TRADIRE..."

Il peso dell'amore non sempre va di pari passo con quello della bilancia. E può capitare che all'aumentare di quest'ultimo, possa diminuire il primo. È il caso di un uomo, che ha ammesso di tradire la moglie perché non la trova più attraente, in quanto è ingrassata rispetto a quando si sono sposati. E tu come la prenderesti? […]

L'uomo, rivolgendosi ad altri utenti sul forum Reddit, ha confessato: «Siamo sposati da 15 anni, ma negli ultimi 7 mia moglie si è lasciata andare, ha iniziato a mangiare di più, ha smesso di fare palestra e oggi è grassa, non mi piace più, non la trovo più attraente».

Parole forti che non sono state accolte in modo positivo da parte degli altri utenti, soprattutto dinanzi all'ammissione di un "reato" di coppia: il tradimento. «È anche diventata incredibilmente egoista, piagnucolosa, avida, narcisista e mi fa impazzire - ha aggiunto-. Se non fosse un ippopotamo così sgradevole da avere intorno non mi importerebbe nemmeno dell'aumento di peso. Cercherei volentieri di convincerla ad allenarsi con me. Non mi lascio mai andare come ha fatto lei, sono in forma e ancora attraente».

L'uomo crudele ha ammesso di averle mentito di proposito riguardo al fatto di lavorare fino a tardi, quando, invece, si reca in un bar dopo il lavoro per trascorrere un po' di tempo da solo. Ha detto: «In realtà non mi sento in colpa a dormire con una delle sue amiche, che guarda caso è fidanzata, così come con una delle mie colleghe sposati. Non ho intenzione di smettere. L'unico vantaggio di essere sposati ora è che conosco molte più donne sposate con cui posso potenzialmente tradire». […]

