“MIA SORELLA CI HA MENTITO E HA MANIPOLATO TUTTA LA FAMIGLIA” – NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA DEGLI SCAZZI DELLA FAMIGLIA DI ALAIN DELON - QUESTA VOLTA A DARSI BATTAGLIA SONO IL PRIMOGENITO ANTHONY E LA SECONDOGENITA ANOUCHKA: LUI È ANDATO DALLA POLIZIA E L’HA ACCUSATA DI AVER NASCOSTO GLI ESITI DI CINQUE ESAMI COGNITIVI DA CUI L’ATTORE 88ENNE RISULTA “ESTREMAMENTE VULNERABILE” – DIETRO GLI SCAZZI CI POTREBBE ESSERE UNA QUESTIONE DI EREDITÀ VISTO CHE…

Estratto dell'articolo di Irene Soave per www.corriere.it

anthony delon 1

È l’intervista di copertina di Paris Match, settimanale faro dell’attualità e del pettegolezzo in Francia: Anthony Delon, primogenito di Alain, spara a zero contro la sorella Anouchka. «Ci ha mentito e ha manipolato tutta la famiglia», è il titolo di copertina. Già il 28 dicembre era andato in tv a dirsi «preoccupato» per le condizioni del padre, 88 anni, e per l’esito di cinque esami cognitivi a cui la sorella lo ha fatto sottoporre tra il 2019 e il 2022 in Svizzera, senza mai informare il resto della famiglia che dai test il padre risultava «estremamente vulnerabile».

Anouchka Alain delon

Anthony ha fatto sapere di avere anche segnalato Anouchka alla polizia depositando una «main courante» (che non è una denuncia ma solo un’informazione su fatti noti, che non comporta per forza l’apertura di indagini). Anouchka contro-annuncia che andrà dalla polizia anche lei. Il padre, Alain, fa sapere tramite avvocati di essere «choccato» da questo «sfogo mediatico», e che denuncerà Anthony. Ancora una volta la guerra dei Delon si riaccende, tutti contro tutti.

I fratelli Delon non sono stati mai molto uniti: Anthony, 59 anni, Anouchka, 33 e il terzogenito Alain-Fabien, trent’anni appena compiuti, sono da sempre distanti per questioni anche legate alla prevista eredità del padre. A rinsaldarne il legame, momentaneamente, era stato nel 2019 l’ictus di Alain, al cui capezzale i fratelli sembravano essersi un po’ ravvicinati. Anche cementati dall’antipatia per Hiromi Rollin, la «dama di compagnia» e badante del padre — che lui aveva chiamato in pubblico però «la mia compagna» — le cui ingerenze avevano addirittura denunciato alla polizia: sequestro di persona. Lo avrebbe circuito, gli avrebbe impedito di vedere i figli. Anni di lontananze e risentimenti ricuciti contro il nemico comune. Ma questa volta è diverso.

anthony e anouchka delon 1

[…] Non è una questione di eredità, giura Anthony; non c’entra nulla che Anouchka, nominata dal padre sua esecutrice testamentaria, sia destinata a ereditare il 50 per cento delle fortune di Alain, mentre Anthony e Alain-Fabien si divideranno l’altra metà in parti uguali. Non è nemmeno l’eterno ruolo da «secondo», pur primogenito, che affligge Anthony nel rapporto col padre; due anni fa fu ancora Anthony, nell’autobiografia Dolce e crudele, a raccontare di un padre assente, intrattabile, perfino violento. […]

anthony e alain delon 1

Proprio in questi giorni il tribunale dove erano depositate le denunce contro la «dama di compagnia» Rollin ha reso noto di averle archiviate, così come è stata archiviata la contro-denuncia di lei. Molto rumore per nulla. Restano invece sotto i riflettori, lontanissime dall’archiviazione, le rumorose liti famigliari dei Delon. «Mio padre è debole, malato, non ne può più. Ha detto che questo è stato il suo ultimo Natale», lamenta Anthony nell’intervista a Paris Match. […]

anthony e anouchka delon 3 alain fabien anthony e anouchka delon 1 anthony delon ALAIN DELON ALAIN DELON - FRANK COSTELLO FACCIA DANGELO anthony e anouchka delon 2