18 ago 2020 09:48

“MIA SORELLA È MALATA E LA COLPA È DI UNO DI VOI” - SU INSTAGRAM SHARON STONE SI SFOGA DOPO CHE LA SORELLA, KELLY, È STATA RICOVERATA IN OSPEDALE DOPO AVER CONTRATTO IL COVID USCENDO PER ANDARE IN FARMACIA - L’ATTRICE SE LA PRENDE CON GLI STRONZI CHE NON ADOTTANO MISURE DI PREVENZIONE: “INDOSSATE LA MASCHERINA PER VOI E PER GLI ALTRI”