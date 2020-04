“LA MIA VITA È STRAVOLTA” – IL PRINCIPE HARRY FRIGNA DOPO AVER MOLLATO LA MONARCHIA E A UN AMICO CONFESSA DI SENTIRE LA MANCANZA DELLA VITA MILITARE: “MI SAREI POTUTO PROTEGGERE MEGLIO SE FOSSI RIMASTO NELL’ESERCITO. MI MANCA IL CAMERATISMO CON I COMMILITONI”– E INTANTO A MALIBÙ LINDSAY LOHAN PROTESTA PER LA LORO INGOMBRANTE PRESENZA…

Elisabetta Esposito per “www.ilgiornale.it”

Al Principe Harry manca la vita militare. Come riporta il Mirror, il duca di Sussex - che la Regina Elisabetta II ha spogliato dei suoi gradi a seguito degli accordi per la Megxit - avrebbe rivelato agli amici quanto la sua vita “sia stata stravolta”: il duca rimpiange il suo passato tra armi e plotoni.

Harry aveva ottento i gradi di capitano dei Royal Marines, comandante onorario della Royal Air Force Honington e comandante in capo di piccole navi e sottomarini.

“Aveva trovato il suo paradiso quando prestava servizio nell’esercito - ha raccontato una fonte anonima - poi ha incontrato Meghan e ha vissuto un periodo grandioso. Ma non credo che abbia previsto che le cose potessero andare in questo modo”. La fonte ha spiegato che il duca non incolpa la moglie o il figlio Archie Harrison per come è cambiata la sua vita, in particolare con il trasferimento a Los Angeles, tuttavia il Principe si sentiva "meglio protetto" nelle forze armate.

Il duca ha trascorso 10 anni nell’esercito ed è stato soprannominato Captain Wales dai suoi compagni. Ha anche svolto due operazioni in Afghanistan, qualificandosi come comandante di elicotteri Apache. E infine è stato il fondatore degli Invictus Games, dei giochi benefici che sono rivolti a ex componenti delle forze armate che hanno subito gravi problemi fisici o psicologici - come per esempio il disturbo post-traumatico da stress, molto diffuso tra i militari.

La carriera si è fermata nel 2015 per Harry, che però ha sempre partecipato alle cerimonie militari e ha mantenuto i suoi gradi fino alla Megxit. Il duca ha affermato in passato che avrebbe desiderato continuare a indossare l’uniforme, mescolandosi con uomini e donne impiegati nelle forze armate. Ma il suo desiderio non sarà però esaudito: tra la Megxit e il trasferimento negli Stati Uniti, il futuro appare incerto.

Attualmente Harry vive a Los Angeles e ha deciso di mantenersi con i propri fondi, cercando di lavorare per il sostentamento della sua famiglia. Nei prossimi giorni, ad esempio, andrà in onda nel Regno Unito la serie “Thomas il trenino”, che vedrà proprio il Principe come narratore. Nel frattempo, sono apparsi sui social dei vecchi scatti in cui Harry da piccolo tiene una riproduzione di Thomas sotto al braccio. Intanto Meghan è stata impiegata come voce narrante in un documentario Disney.

Mikaela K. Bellisario per "www.iodonna.it"

Lindsay Lohan contro Harry e Meghan Markle. A poche settimane dal loro insediamento a Los Angeles, si segnalano i primi malumori delle star hollywoodiane. Lindsay Lohan avrebbe dichiarato, secondo quanto raccolto dal The Mirror, di non essere “affatto felice della loro presenza a Malibù”.

La ragione? Attirerebbero paparazzi ovunque mettendo a rischio la privacy delle star “perché – ha confessato l’attrice – i fotografi americani non sono diversi da quelli inglesi”. Dello stesso avviso anche Sharon Osbourne, la moglie di Ozzie Osbourne. Che avrebbe suggerito alla coppia di trasferirsi a Santa Barbara, una “zona più tranquilla”.

C’è un prezzo per ogni cosa. E il principe Harry lo sta sperimentando adesso: la fuga verso la “libertà” con Meghan Markle gli sta costando una grande nostalgia per quanto ha lasciato indietro e cioè la sua amata vita militare. I ruoli si sono ribaltati: ora è il conte di Sussex a trovare difficile la vita dello star system americano. Lo avrebbe rivelato ad alcuni amici inglesi, almeno stando a fonti riportate dal Daily Mail.

Sembra che il principe Harry si sia lamentato che si sarebbe “potuto proteggere meglio se fosse rimasto nell’esercito” e che gli manca “il cameratismo con i commilitoni”. Com’è noto Harry, in seguito alla Megxit, si è dovuto dimettere dal ruolo di Captain General of the Royal Marines e Honorary Air Commandant of RAF Honington.

Dall’esercito si era dimesso nel 2015. Nel 2012 era stato anche in Afghanistan. Avrebbe anche confessato di essere stupito da come abbia stravolto la sua vita in breve tempo.

