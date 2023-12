22 dic 2023 12:33

UN “MIAO” DALLO SPAZIO PROFONDO – LA NASA PER LA PRIMA VOLTA HA TRASMESSO IN STREAMING UN VIDEO DALLO SPAZIO: SI TRATTA DI UN FILMATO DI 15 SECONDI DI UN GATTO CHE GIOCA – UN ESPERIMENTO PER VERIFICARE LE POSSIBILITA’ DI FAR VIAGGIARE UNA MOLE IMPORTANTE DI DATI A UNA GRANDE DISTANZA – LE IMMAGINI, TRASMESSE DALLA SONDA PSYCHE, HANNO IMPIEGATO 101 SECONDI PER COPRIRE 31 MILIONI DI CHILOMETRI E ARRIVARE SULLA TERRA, OVVERO 80 VOLTE LA DISTANZA TRA IL NOSTRO PIANETA E LA LUNA – VIDEO