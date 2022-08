1 ago 2022 19:25

“LA MIGLIORE PIZZA DI ITALIA COSTA 6 EURO? MI FA PIACERE MA NOI GIOCHIAMO IN UN ALTRO CAMPIONATO” – DOPO NON ESSERE ENTRATO TRA LE 100 PIZZERIE ITALIANE DEGNE DI NOTA, FLAVIO BRIATORE SI DIFENDE COME PUÒ: “IO NON HO PIZZERIE CON I TOVAGLIOLINI DI CARTA MA HO RISTORANTI DI LUSSO. SE MI AVESSERO INCLUSO NELLA CATEGORIE 'PIZZERIE' SAREI MOLTO INCAZZATO” - MA I SUOI LOCALI NON SI CHIAMANO “CRAZY PIZZA”?