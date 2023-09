“MILANO È DIVENTATA UNA CITTÀ INDEGNA DALLA QUALE A VOLTE SENTO DI DOVER SCAPPARE” - GIULIA AMODIO, MOGLIE DEL CALCIATORE DELL'INTER STEFANO SENSI, PUBBLICA UNA STORIA INSTAGRAM PER ESPRIMERE LE SUE PREOCCUPAZIONI: “OGGI AVREI DAVVERO PAURA DI CRESCERE I MIEI FIGLI QUI. NON È PER NIENTE SICURA E QUANDO HAI DEI FIGLI PICCOLI SONO COSE CON LE QUALI DEVI FARE I CONTI” - CHISSÀ COME L'AVRÀ PRESA IL MARITO, CHE È APPENA TORNATO A MILANO DOPO AVER PASSATO GLI ULTIMI ANNI IN PRESTITO…

Nell'ultimo periodo, Milano è stata teatro di moltissimi atti di delinquenza denunciati dai cittadini della metropoli […] Così, ha fatto anche una "wag", ovvero la moglie del calciatore dell'Inter Stefano Sensi, Giulia Amodio. […]

Giulia Amodio ha scritto un lungo pensiero sulle proprie storie Instagram, […] «Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi... c'è tutto! Ad oggi però avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura e quando hai dei figli piccoli sono cose con le quali devi fare i conti». […]

