UNA “MIMOSIMHEN” PER L'8 MARZO – A NAPOLI NON SI FERMA L'ONDA DELL'OSIMHEN-MANIA. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE DONNE, È APPARSA UNA COMPOSIZIONE CON I FIORELLINI GIALLI A RICHIAMARE I CAPELLI OSSIGENATI DELL'ATTACCANTE NIGERIANO E LA MASCHERINA PER GLI OCCHI CON IL NUMERO 9 – TRA GLI OMAGGI CULINARI AL CENTRAVANTI SPOPOLANO LA TORTA E LE UOVA DI PASQUA. E POI LA ZEPPOLA, IL CAFFÈ, IL GELATO, LA PIZZA…

Estratto dell’articolo di Chiara Marasca per www.corriere.it

la mimosimhen in onore di osimhen

È l'ultimo arrivato nella ricca carrellata di gadget sfornati dalla creatività dei tifosi partenopei per omaggiare il loro campione. In occasione della giornata delle donne nelle strade di Napoli è apparsa la «mimosimhen», l'originale composizione nella quale i fiorellini gialli richiamano la chioma del calciatore nigeriano.

Le maschere di Carnevale

Tutto è iniziato a Carnevale quando nelle strade di Napoli hanno sfilato tanti bambini travestiti proprio come il bomber nigeriano. Mascherina sugli occhi, come quella che il calciatore indossa per proteggere la zona del viso dove ha riportato una lesione nello scorso campionato, volto colorato e capelli gialli. […]

la torta osimhen a napoli 1

La torta

[…] i tifosi azzurri, che continuano a sfornare gadget improbabili. Come la torta al cioccolato, che sul bordo porta la mascherina col numero 9 e in superficie piccole mimose di pan di spagna. A realizzarla, per primi, i fratelli Salvatore e Peppe Mellone del laboratorio Fresco Forno di Chiaiano, a nord di Napoli, che opera dal 1997 in via Cupa della Filanda. Ma naturalmente subito è iniziata la corsa a riprodurla, con centinaia di foto postate sui social per mostrare la creazione.

Il campione con la torta

Torta che anche Victor Osimhen ha mostrato di aver gradito. Quando i fratelli pasticcieri di Chiaiano gli hanno portato il delizioso dessert all’esterno del Centro Tecnico di Castel Volturno l'attaccante si è sciolto in un sorriso ed è apparso molto felice.

la coppa di gelato osimhen

L'omaggio pasquale

E poi è arrivato l'omaggio pasquale. In questo caso l'idea è stata della pasticceria Theobroma di Santa Anastasia, ai piedi del Vesuvio, che ha realizzato un uovo al cioccolato al latte e fondente con crumble al limone che ricrea la capigliatura riccia e bionda del capocannoniere del campionato. […]

La zeppola e il caffè

Ma non finisce qui. C'è la coppa gelato condita con la mascherina e la zeppola, tipico dolce di San Giuseppe, realizzata in pasta azzurra e, naturalmente, coperta con l'immancabile mascherina.

