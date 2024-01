“IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI DICE DI ESSERSI MOSSO PER VIE DIPLOMATICHE A FAVORE DI MIA FIGLIA? SOLO CHIACCHIERE” - IL PADRE DI ILARIA SALIS, DETENUTA IN UNGHERIA IN CONDIZIONI DISUMANE, INCALZA IL GOVERNO: “NESSUNO MI HA CHIAMATO DALLA FARNESINA. VEDRÒ L’AMBASCIATORE IN UNGHERIA MA È LA PRIMA VOLTA DA UN ANNO" - LA RISPOSTA DI QUEL MERLUZZONE DI TAJANI: "LA VICENDA DI ILARIA SALIS? MI SEMBRA SI SIA ECCEDUTO" (UN VERO FALCO, SVEGLIO COME POCHI...)

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Sulla vicenda di Ilaria Salis, portata in aula in tribunale in catene a Budapest, "questa volta mi sembra che si sia ecceduto": si tratta di "violazione delle orme comunitarie" e non è "in sintonia con la nostra civiltà giuridica": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a Radio Anch'io. Secondo Tajani, "gli avvocati devono chiedere gli arresti domiciliari in Italia", e ha detto anche che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato il padre di Ilaria, Roberto, e sta seguendo da vicino il caso.

Estratto dell’articolo di Federico Berni per il “Corriere della Sera”

ROBERTO SALIS PADRE DI ILARIA SALIS

[…] Ilaria deve rientrare in Italia, le immagini parlano chiaro». Roberto Salis sapeva che sua figlia sarebbe stata portata in aula in catene. Ma […] per un genitore sarà sempre un colpo duro. […]

[…] È riuscito a parlarle?

«Sono riuscito a incontrarla per la prima volta da un anno a questa parte, senza un vetro divisorio in mezzo a noi».

[…] Sull’andamento del processo si sente di fare previsioni?

«Posso dire solo che Ilaria si dichiara innocente, e che porterà in aula tutte le motivazioni per dimostrare la sue estraneità alle accuse. Il punto è un altro: mia figlia deve uscire di lì, bisogna tirarla fuori. Denunciamo da tempo le condizioni in cui è detenuta, la privazione dei diritti fondamentali di una cittadina italiana, in un Paese europeo. Non è civile celebrare un processo equo in queste condizioni. Su questo mi sarei aspettato una indignazione trasversale».

ILARIA SALIS

E invece?

«Invece mi tocca leggere ancora certi titoli che la definiscono “l’anarchica” e simili. Mia figlia ha preso le distanze da certe posizioni già da tempo. Lei è un’antifascista, punto».

Il ministro degli Esteri Tajani, giorni fa, ha annunciato di essersi mosso per vie diplomatiche a favore di sua figlia.

«Solo chiacchiere».

Nessuno l’ha chiamata dalla Farnesina?

«Niente, domani (oggi ndr) vedrò l’ambasciatore in Ungheria. Ma è la prima volta da un anno. Il personale dell’Ambasciata, in questi mesi, è riuscito a prendere contatti, ma il risultato è stato pari a zero. Ilaria è ancora in carcere, e ieri ha fatto ingresso in aula in catene. L’hanno vista tutti no? Cosa serve ancora a capire la gravità della situazione?».

ROBERTO SALIS PADRE DI ILARIA SALIS

Ilaria può restare ai domiciliari nel Paese di appartenenza. Che ostacoli ci sono?

«La giustificazione è ridicola. Ci siamo sentiti dire che, dal momento che è una legge del 2009 mai applicata, allora non si può attuare».

