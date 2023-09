“IL MIO BACIO A DAVID BOWIE? UNA SCENA VICINA ALLA PERFEZIONE” - ANNIE LENNOX, A ROMA IL 10 SETTEMBRE PER IL CONCERTO, RICORDA IL MOMENTO EPICO CON IL “DUCA BIANCO” AL TRIBUTO PER FREDDIE MERCURY: “NON L'AVEVO PREPARATO. QUELLA SERA NELL’ARIA C’ERA IL TEMA DELL’AIDS, UNA SENSAZIONE DI MORTE. VOLEVO ABBRACCIARE DAVID, MA LUI RIMASE IMPASSIBILE, DRITTO COME UN'ENTITÀ FORTE, POTENTE. NE VENNE FUORI UN MOMENTO ELETTRICO, INDIMENTICABILE. UN RITORNO CON EURYTHMIC? HO PIANI COME SOLISTA E…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Carlo Moretti per “La Repubblica”

annie lennox 4

Con la sua voce ha scolpito gli anni Ottanta. Annie Lennox è ciò che si definisce una leggenda del rock, una dei cantanti più importanti della musica internazionale. Negli Eurythmics ha realizzato successi indimenticabili come Sweet Dreams, Here Comes the Rain Again, There must be an angel. Poi, negli anni Novanta, la carriera solista e la scoperta dell'impegno sociale, i concerti per Amnesty International, per Greenpeace, contro l'Apartheid in Sudafrica. Tra pochi giorni la cantante scozzese tornerà ad esibirsi per uno scopo benefico, la lotta alla poliomielite con il progetto “End polio now” del Rotary Club.

L'appuntamento è il 10 settembre a Roma, all'interno del parco archeologico del Colosseo, per il concerto Time for change di cui Lennox sarà la superospite […]

annie lennox david bowie 7

Qual è il momento della sua carriera che ricorda con più piacere?

«Ce ne sono tanti, ma il culmine è stato quando ho cantato con David Bowie al tributo per Freddie Mercury, allo Stadio Wembley, perché è letteralmente imbattibile, un punto davvero alto per la mia esperienza di ascoltatrice».

Il video in rete è da brividi, alla fine quasi vi baciaste.

annie lennox david bowie 5

«Fu intimo ma non l'avevo preparato. Ora le dico una cosa che suonerà un po' cupa ma avevo scelto un trucco scuro, quella sera nell'aria c'era il tema dell'Aids, un problema enorme, allora non c'erano ancora cura efficace e in tanti paesi si moriva vieni mosche. Una sensazione di morte che si faceva sempre più vicina, così ho pensato che mi potevo avvicinare a David per cercare di abbracciarlo: lui per contrasto fece questa cosa bella di restare impassibile, dritto come un'entità forte, potente. Ne venne fuori un momento elettrico, indimenticabile. Quella è davvero una scena vicina alla perfezione». [...]

annie lennox david bowie 3

Ci sono piani di reunion per gli Eurythmics?

«C'è stata una rimpatriata l'anno scorso per l'ingresso del gruppo nella Rock'n'roll Hall of Fame ma nessun desiderio di tornare come band. Ho piani per un ritorno da solista […]».

