“IL MIO COMPAGNO DI CELLA E’ POSSEDUTO DAL DEMONIO, VOGLIO LIBERARLO” – NON SI FERMANO I “DELIRI MISTICI” DI GIOVANNI BARRECA, IL MURATORE DI ALTAVILLA MILICIA CHE, CON LA COMPLICITA’ DELLA FIGLIA 17ENNE E DI UNA COPPIA DI FANATICI RELIGIOSI, HA UCCISO LA MOGLIE E I DUE FIGLI – SI TRATTA DI UNA STRATEGIA PER FINGERSI PAZZO? IL SUO AVVOCATO HA CHIESTO LA PERIZIA PSICHIATRICA – NEL FRATTEMPO LE SALME DEI FIGLI NON SONO STATE ANCORA TUMULATE PERCHÉ NEL CIMITERO COMUNALE NON CI SONO POSTI – IL SINDACO: “SPETTACOLO DAVVERO PENOSO…”