“IL MIO CORPO DA BOMBA SEXY RISCHIAVA DI ROVINARMI” - SCARLETT JOHANSSON, UNA CHE HA USATO IL SUO FISICO BOMBASTICO PER FAR CARRIERA E UNA MONTAGNA DI SOLDI, TORNA A FRIGNARE: “MI SENTIVO INCASELLATA IN UN CLICHÉ DAL QUALE ERA MOLTO DIFFICILE TIRARSI FUORI. MI SONO VISTA OFFRIRE TUTTI RUOLI BASATI SULLO STEREOTIPO DI MARILYN MONROE, COSA CHE NON DESIDERAVO AFFATTO. E QUANDO SONO STATA SCARTATA PER DUE FILM, AI QUALI TENEVO MOLTISSIMO, MI SONO SENTITA PERSA…”

Scarlett Johansson, uno dei maggiori volti del cinema moderno, è tornata nuovamente a parlare della sessualizzazione che, in quanto attrice, avrebbe subito nel corso della sua carriera negli ambienti hollywoodiani.

In una recente intervista la star trentottenne è tornata ad affrontare l’argomento, rimarcando come le sue forme e la sua avvenenza ad un certo punto della sua carriera abbiano iniziato a rivelarsi come un vero e proprio ostacolo più che altro. La Johansson a proposito ha ribadito: «Il mio corpo da bomba sexy rischiava di rovinarmi. Mi sfuggivano i film migliori, continuavano ad arrivarmi tutti ruoli alla Marilyn Monroe, ma non era ciò che volevo».

L’attrice avrebbe iniziato a prendere coscienza della situazione con il processo di casting di due film ben precisi, ovvero Iron Man 2 del 2010 e Gravity, il capolavoro di Alfonso Cuarón del 2013.

«Mi sentivo incasellata in un cliché dal quale era davvero molto difficile tirarsi fuori. Ho girato film come ‘La verità è che non gli piaci abbastanza’ che continuavano ad alimentare quel tipo di narrazione. Mi sono vista offrire tutti i ruoli possibili basati sullo stereotipo di Marilyn Monroe, cosa non desideravo affatto. E quando sono stata scartata per due film, ai quali tenevo moltissimo, mi sono sentita persa… Avevo desiderato talmente quel ruolo che iniziai a chiedere a me stessa: ‘Sono arrivata al capolinea della creatività? Sarà ancora questo il lavoro giusto per me?’»

Scarlett Johansson una volta ottenuta la parte di Natasha Romanoff si impegnò al massimo per mostrare quanto potesse calarsi nel ruolo. È infatti noto che per la preparazione alla parte si sottopose ad un estenuante sessione di allenamenti di stampo militare, accompagnati da una dieta ferrea che l’ha costretta per mesi a quasi 12 ore di digiuno giornaliere.

