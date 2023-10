“IL MIO DIVORZIO SI È COMPLICATO PERCHÉ MIO MARITO SOSPETTA CHE IO SIA UNA AMANTE DEL SINDACO” - IL “REGOLAMENTO DI CONTI” HOT A SANTA MARINELLA TRA TIDEI E IL CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE ANGELETTI, CHE ACCUSA IL SINDACO DI ESSERE L’UNICO AD AVER FATTO FAVORI AL RISTORATORE DI FABIO QUARTIERI E ADOMBRA NUOVE POSSIBILI RIVELAZIONI A SUO CARICO: “E’ SOLO L’INIZIO” - IL TRIBUNALE POTREBBE ORDINARE LA DISTRUZIONE DEI VIDEO HARD

Fulvio Fiano per il Corriere della Sera - Estratti

«A giorni presenterò un programma definitivo per i prossimi dieci anni. Questa vicenda non influirà minimamente sulla maggioranza». Una settimana fa, incassata una rinnovata fiducia all’unanimità, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei si sentiva al sicuro, pur nella tempesta nata dalla rivelazione dei video che lo riprendono in intimità con almeno una donna nelle stanze del Comune. Un video che, a metà novembre, potrebbe essere distrutto su richiesta del pm.

E, a rileggere la storia politica dei protagonisti, la definizione di «regolamento di conti» non appare fuori luogo. Di Tidei si è già detto: secondo mandato alla guida della cittadina del litorale, un passato da sindaco di Civitavecchia e per due mandati in Parlamento. La precedente esperienza nel municipio di via Cicerone si interruppe per una mozione di sfiducia (nel 2008) firmata dagli amici di allora e rivali di oggi, anche in tribunale, Fabio Quartieri, ristoratore e imprenditore arcinoto in zona, e Roberto Angeletti, eccentrico consigliere d’opposizione.

Tidei rinfaccia ad Angeletti di volerlo far cadere di nuovo, stavolta dai banchi dell’opposizione e per questo, oltre alla presunta corruzione che coinvolgerebbe Quartieri, lo ha denunciato per minacce. Angeletti accusa Tidei di essere l’unico ad aver fatto favori a Quartieri e, in una intervista a Libero , adombra nuove possibili rivelazioni a suo carico: «Questo è solo l’inizio».

Lo stesso gip invitava all’epoca il pm ad approfondire piuttosto le condotte del sindaco (sul quale però niente di penalmente rilevante è emerso). Tutti a tavola Il fatto è che sembra davvero difficile distinguere chi ha fatto favori a chi e in cambio di cosa. Nella richiesta di rinvio a giudizio per «asservimento della funzione» (ipotesi in cui è stata derubricata l’iniziale corruzione «pura») il pm contesta ad Angeletti di essersi messo a disposizione di Quartieri e delle sue istanze edilizie tra le altre cose in cambio di qualche cena gratis.

Una pratica, questa dello scrocco, che a sentire i racconti in città era comune non solo al sindaco (come rivendicato da Quartieri in un’altra intervista allo stesso quotidiano, ripercorrendo la loro lunga amicizia) ma anche ad altri santamarinellesi in vista, dall’ambito religioso a quello imprenditoriale. «Fiduciosi» sul non luogo a procedere per i loro assistiti in vista dell’udienza preliminare del 12 ottobre si dicono gli avvocati di Angeletti, Giacomo Satta, e quello di Quartieri, Salvino Mondello. «Il mio divorzio si è complicato perché mio marito sospetta che io sia una amante del sindaco», racconta una frequentatrice del municipio. L’annunciato consiglio comunale può essere una catarsi per tanti.

