7 lug 2023 16:15

“MIO FIGLIO MI HA DETTO CHE QUELLA RAGAZZA ERA LUCIDA” – IGNAZIO LA RUSSA CONTINUA A PARLARE IN DIFESA DEL FIGLIO LEONARDO APACHE, INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE: “È DISPIACIUTO, NON SI ASPETTAVA UNA COSA SIMILE” – “LA MATTINA DOPO HO APERTO LA PORTA E L’HO VISTA, ERA TRANQUILLA E SE N’È ANDATA. PER SUA AMMISSIONE AVEVA ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI” – IN QUANTO SECONDA CARICA DELLO STATO, NON SAREBBE OPPORTUNO AGGIUNGERE FRASI COME “HO FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA”, “ASPETTIAMO L’ESITO DELLE INDAGINI” O SIMILI?