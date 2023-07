Estratto dell’articolo di Luigi Guastella per corriere.it

La vittima ha anche dichiarato che (...) non ha mai visto questo «Nico» nell’appartamento a due piani dei La Russa nei pressi di corso Buenos Aires.

Grazie al lavoro di investigazione della Mobile e ai primi testimoni gli inquirenti hanno identificato formalmente «Nico» in Gilardoni, che al momento si troverebbe all’estero. La presenza del giovane e di un altro ragazzo in casa il 19 maggio è stata confermata, peraltro, da Ignazio La Russa che la mattina del 19 maggio aveva anche visto il figlio e la ragazza in camera da letto intorno alle 11.30.

TOMMASO GILARDONI

Estratto dell'articolo di Giacomo Amadori per la Verità

tommaso gilardoni

(…) Per la Cassazione un abuso commesso da due persone è violenza di gruppo, ma non vi è certezza che, in quel frangente, gli eventuali rapporti sessuali non siano avvenuti separatamente. Infatti in questo caso non è semplice ricostruire la dinamica dei fatti, anche perché la ragazza ha confermato davanti agli inquirenti di non ricordare nulla della notte incriminata.

Gilardoni al momento si trova a Londra, dove vive e lavora. E allora noi abbiamo contattato il padre Massimo. Il quale, come già Beppe Grillo e Ignazio La Russa, ha difeso con convinzione il figlio, lasciandosi andare a giudizi anche discutibili sulla ragazza. Ma se le sue parole non sono condivisibili, sono certamente dettate dallo stato d’animo di un genitore che si vede crollare il mondo addosso.

Gilardoni senior, 58 anni, ha gestito per anni un vivaio a San Fedele Intelvi (Como) e anche adesso continua a lavorare. Quando lo raggiungiamo sul telefonino sta guidando il suo furgone.

Buonasera signor Gilardoni, Tommaso è suo figlio?

«Sì è mio figlio…».

Vorrei sapere qualcosa in più su di lui… perché dovrebbe essere il dj che ha animato la festa a cui ha partecipato Leonardo La Russa…

ignazio e leonardo la russa

«Non so niente… non sono al corrente…».

Ma suo figlio vive a Londra, giusto?

«Sì, mio figlio sta a Londra».

Lui era il dj dell’Apophis club di Milano la sera del 18 maggio… «Aaaaah, non lo so…». Ma non lo vede suo figlio?

«No, perché sta a Londra, come faccio a vederlo, io vivo in provincia di Como?».

Ma quando è venuto in Italia a maggio non vi siete incontrati? Non le ha detto che aveva dormito a casa di Ignazio La Russa?

«Non le so rispondere, dico la verità… e poi al telefono, io non la conosco neanche, al cellulare mi potrebbe chiamare chiunque… ha tutte le ragioni di questo mondo, ma mi dispiace… al telefono mi chiamano 50 persone al giorno tra una cosa e l’altra…».

massimo gilardoni

Allora le faccio una sola domanda: lei ritiene che suo figlio possa avere fatto una cosa come quella di cui è accusato?

«Non so di che cosa lo accusino…».

Violenza sessuale…

«Non penso proprio possa aver fatto una cosa del genere, è un ragazzo con la testa sulle spalle, non penso proprio».

(…)

Ci sarà una convocazione, un avviso di garanzia, lui adesso è stato appena individuato come partecipante a quella nottata ed è stato iscritto sul registro delle notizie di reato… la ragazza sostiene che Leonardo le avrebbe detto che anche suo figlio avrebbe fatto sesso con lei… non ha seguito la storia?

«Non sono informato dei rapporti sessuali che ha mio figlio. È certamente un piacione, però, non so altro…».

Da quanti anni è a Londra?

MEME SU LEONARDO APACHE LA RUSSA

«Sa che non mi ricordo, le dico la verità… forse due…».

Studia con La Russa jr in Inghilterra?

«Non so i contatti che possa avere con questo ragazzo qua…».

È iscritto a economia a Londra?

«Studiava economia…».

Adesso fa solo il dj?

«Il dj e so che ora stanno aprendo delle start-up, cose così…».

Mi sembra di capire che sia un ragazzo in gamba.

«Molto in gamba, con la testa sulle spalle perché noi siamo una famiglia perbene, per questo mi risulta strana questa storia, mi creda…».

ignazio la russa in versione avvocato - fotomontaggio

Le credo…

«So che mio figlio è sempre circondato da bellissime ragazze, anche io sono uno a cui piacciono le donne, mi sembra strano che lui possa avere fatto una cosa del genere… è un giovane molto preparato, molto avanti, so che non fa uso di sostanze stupefacenti, è un ragazzo cresciuto con i sani principi, perché noi siamo ancora una famiglia con i sani principi.

Le posso far vedere la lettera che mi ha mandato per il mio compleanno in cui mi ringrazia per il modo in cui l’ho educato, per questo mi sembra strano che lui possa aver fatto una cosa del genere… sa però che al giorno d’oggi le ragazze prima magari fanno sesso e poi si accorgono con chi lo hanno fatto ed è un attimo che vanno a denunciare le persone, però, non lo so…».

È una dichiarazione un po’ forte… comunque la giovane ha raccontato di aver sniffato cocaina…

«Addirittura? Bene… sono contento… aaaaaah, al giorno d’oggi…».

Ha assunto anche psicofarmaci e questa potrebbe essere stata una miscela pericolosa… «Questa poi è andata a casa di La Russa, che non è proprio l’ultimo arrivato, ha fatto sesso e poi si è pentita e lo ha denunciato, può essere andata così».

il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 9

Dice di essersi svegliata nuda nel letto di Leonardo Apache, di non ricordare nulla se non quello che le ha raccontato il figlio del presidente del Senato… poi lo ha querelato. «Immagino, immagino, va bene…».

Il suo ragazzo è soprannominato anche Nico?

«No, no».

(...)

Lei non sapeva che fosse amico di La Russa jr?

il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 2

«Mi ha nominato questo ragazzo qua che faceva anche lui qualcosa, il dj a Londra…».

Che cosa le ha detto di Leonardo?

«Forse che è andato a dormire da lui una sera ed è finita lì…».

E non le ha raccontato della ragazza?

«No, no, no, mi sembra una cosa strana. Ma di questa storia non ero a conoscenza… mi scusi ma adesso mi stanno venendo un po’ di palpitazioni…».

il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 4 il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 11 il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 6