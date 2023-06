“MIO FIGLIO PENSAVA FOSSI MORTO. MI SONO SERVITI MESI PER RIPRENDERMI” – LE TESTIMONIANZE DELLE VITTIME DI TIZIANA MORANDI, LA “MANTIDE DELLA BRIANZA” CHE NARCOTIZZAVA GLI UOMINI PER DERUBARLI: “L’HO INVITATA A MANGIARE UNA PIZZA, MA SENZA MALIZIA. QUELLA CE L’HA MESSA LEI. MI HA OFFERTO UNA LIMONATA E DA LÌ NON HO CAPITO PIÙ NULLA. MI HA RUBATO 50 EURO” – “SONO ANDATO A CASA SUA PER UN MASSAGGIO. DOPO ESSERMI TOLTO LA MAGLIETTA, NON SO COSA SIA SUCCESSO. MI HANNO RACCONTATO CHE…”

Estratto dell’articolo di Federico Berni per il “Corriere della Sera”

Tiziana Morandi

[…] Le vittime della «mantide brianzola» raccontano le loro esperienze (e i traumi) subiti dopo l’incontro con Tiziana Morandi, la 48enne accusata di aver narcotizzato una decina di uomini, versando dei tranquillanti nelle bevande che offriva dopo averli conosciuti con varie scuse, e molte bugie.

Le testimonianze ieri di fronte ai giudici di Monza, dove la donna […] è imputata di 21 capi d’accusa, per presunti reati di rapina, lesioni, detenzione di sostanze stupefacenti, indebito utilizzo di carte di credito, e procurato stato di incapacità, risalenti all’estate del 2021. […]

«Dopo aver bevuto una camomilla ha iniziato a girare tutto, sono riuscito solo a stendermi sul divano e poi mi sono trovato in ospedale», ha riferito un 85enne brianzolo […]. «È successo a casa mia. C’erano tre tazze di camomilla, ma lei non ha bevuto nulla. Mio figlio pensava fossi morto. In ospedale mi hanno trovato i tranquillanti nel sangue, ma io prendo solo farmaci per il cuore».

TIZIANA MORANDI

Al ritorno a casa, si accorge che gli manca la catenina d’oro «con una croce in oro bianco che mi aveva regalato mio padre e due medagliette di quando correvo in bici», e la fede nuziale al dito. Il racconto è finito tra le lacrime: «Mi sono serviti mesi per riprendermi, potevo morire».

Un altro pensionato, ultraottantenne, l’ha incontrata per caso in piazza: «L’ho invitata a mangiare una pizza... sono un uomo solo [...] ma l’ho fatto senza malizia. Quella ce l’ha messa lei. Mi ha offerto una limonata e da lì in poi non ho capito più niente». Il tutto per rubare cinquanta euro che aveva nel portafogli.

Un cinquantenne [...] di Legnano l’avrebbe conosciuta via Facebook. Al primo appuntamento vanno al cinema: «Siamo andati a vedere un film di 007 in un multisala. Lì mi ha offerto una bibita. Ho ripreso conoscenza all’ospedale di Vimercate, dove mi hanno detto che avevo abusato di benzodiazepine».

materiale sequestrato a casa di tiziana morandi

Ha 29 anni, invece, l’unica vittima che si è costituita parte civile: «A giugno di due anni fa sono andato a casa sua per un massaggio. Non volevo niente più di quello. Dopo essermi tolto la maglietta, non so cosa sia successo. Mi hanno raccontato che avevo avuto un incidente; mio padre, che era in giro, mi ha trovato per caso privo di sensi che venivo caricato sull’elisoccorso. Io non ricordo nulla» .

