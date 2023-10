“IL MIO FUTURO È CON ROSA FUORI DAL CARCERE” – OLINDO ROMANO SCRIVE UNA LETTERA A “TELELOMBARDIA” DOPO CHE I SUOI AVVOCATI HANNO CHIESTO DI RIAPRIRE IL PROCESSO SULLA STRAGE DI ERBA. “SONO CONTENTO, SPERIAMO BENE. OGGI PIÙ CHE MAI, TUTTI IN CARCERE MI ESPRIMONO SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ E CI INCORAGGIANO A NON MOLLARE” – “NON VEDO L’ORA SI RECUPERI TEMPO SUL RIAPRIRE SUBITO IL CASO. HO PAURA CHE…”

(Adnkronos) - “Sono contento che finalmente la richiesta di riaprire il caso è arrivata a Brescia, speriamo bene! Che dire, ora che l'attesa dell'invio è finita non vedo l'ora si recuperi tempo sul riaprire subito il caso, ho sempre paura che qualcuno possa "mettere il bastone tra le ruote".

Ma lo confido a te, forse più delle altre volte sono un po' più fiducioso nella giustizia. Con Rosa ne parliamo, non tanto, perché il tempo che abbiamo (poco) lo dedichiamo a noi. Cosa dire: "incrociamo le dita".

Lo scrive Olindo in lettera inviata Romano a Marco Oliva, conduttore della trasmissione Iceberg, su Telelombardia, a commento dell'istanza di revisione per la Corte d’Appello di Brescia sulla strage di Erba, 17 anni dopo i fatti. Nel corso del programma verrà fatto ascoltare un audio inedito di Rosa e Olindo intercettati pochi giorni dopo la strage che è stato allegato alla richiesta di revisione. ''

Oggi più che mai, ma è da diverso tempo, tutti in carcere mi esprimono sostegno e solidarietà e ci incoraggiano a non mollare. E’ bello e ringrazio sempre tutti. Oggi mi dedico a lavori come imbianchino anche se sto ancora finendo il corso, per questo motivo non sono più addetto in cucina. Spero proprio di uscire dal carcere prima o poi. Certamente il mio futuro sarà con Rosa fuori dal carcere''.

