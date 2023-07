4 lug 2023 11:09

“IL MIO MANDATO E' A DISPOSIZIONE DEL MINISTRO SANGIULIANO” - ALESSANDRO GIULI SI TRAVESTE DA AGNELLINO PER GIUSTIFICARSI DOPO LA SERATA AL MAXXI IN CUI SGARBI E MORGAN, CHE LUI STESSO HA INVITATO, HANNO ESONDATO CON VOLGARITÀ: “HO CALCOLATO COSTI E BENEFICI: INTERROMPERE SGARBI IN QUEL MOMENTO SIGNIFICAVA RISCHIARE UN INCIDENTE CON UN SOTTOSEGRETARIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA E LE CONSEGUENZE PER IL MAXXI SAREBBERO STATE POTENZIALMENTE PEGGIORI” (MA QUALI? A COSA SI RIFERISCE?)