Estratto da www.leggo.it

honeyy brooks 7

Honeyy Brooks è una modella australiana che è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta più di 60mila follower. L'influencer è sposata ed è mamma di due bambini nati dalla storia d'amore con suo marito Hank. […]

Honeyy Brooks ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui spiega: «Io e mio marito Hank siamo sposati da 10 anni e dall'anno scorso mi piace che lui, oltre a me, frequenti anche altre persone. Se mi avessero detto 12 mesi fa che avrei condiviso mio marito con più donne, non ci avrei mai creduto.

La cosa divertente è che sono io quella ossessionata: sono io quella sempre in cerca di ragazze da proporgli. Ovviamente, filmiamo le nostre attività, anche se, a volte, preferiamo mantenere la privacy e, quindi, fare tutto senza telecamere. Non ci consideriamo poliamorosi, la nostra relazione è nostra e basta, tranne che per qualche serata sfacciata e casuale o quando lavoriamo a progetti bollenti». […]

