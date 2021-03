“MIO NONNO È MORTO DANNATO CON GLI OCCHI APERTI” – SCENE DI PANICO ALL’OSPEDALE DEL MARE DI NAPOLI DOVE UN GRUPPO DI RAGAZZI HA FATTO IRRUZIONE, INSULTANDO I SANITARI DOPO LA MORTE DI UN FAMILIARE - CALCI AI MURI E ALLA PORTE E URLA DISUMANE: “NON MI FATE VEDERE NESSUNO PERCHÉ SUCCEDE UN BORDELLO. VOGLIO IL PRIMARIO, DOV’È? LO VOGLIO QUA. …” - VIDEO

Da "www.ilmattino.it"

irruzione dopo morte del nonno all'ospedale di napoli 4

Calci contro muri e porte dell’ospedale del mare per la morte di un loro familiare: un gruppo di giovani è entrato nella struttura dopo la morte del nonno di uno di loro. L'irruzione è stata mostrata in un video postato dagli stessi giovani su Internet. Nelle immagini, si vede il gruppo attraversare un corridoi dell'ospedale, che si trova a Ponticelli, a periferia Est di Napoli, gridando che il nonno stava bene e chiedendo di poter incontrare il primario.

Non vi sono stati, tuttavia, danni alla struttura nè aggressioni al personale sanitario. La direzione dell'Ospedale del Mare ha reso noto che presenterà denuncia sull' accaduto.

«Non entriamo nel merito della vicenda su cui abbiamo chiesto delucidazioni alla direzione per capire i motivi del decesso - dichiara il Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - ma troviamo assurdo che delle persone assaltino un ospedale, per giunta filmandosi e prendendosela in modo violento con la struttura e il personale».

irruzione dopo morte del nonno all'ospedale di napoli 9

Per Borrelli «la violenza non è mai giustificata pur comprendendo il dolore per la perdita di una persona cara», ed aggiunge: «Se qualcuno ha sbagliato ne risponderà nelle sedi giudiziarie ma fare i raid punitivi negli ospedali è inaccettabile».

