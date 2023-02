7 feb 2023 17:43

“MIO PADRE FU TRATTATO COME UNA BESTIA” – GIORGIO CARRA RICORDA L'ARRESTO DEL PADRE ENZO, NEL 1993, QUANDO ERA PORTAVOCE DELLA DC, TRASCINATO IN MANETTE AL TRIBUNALE DI MILANO: “QUELL'IMMAGINE È L’EMBLEMA DI COME NON DEVONO ANDARE LE COSE. POCHE SETTIMANE PRIMA ERA STATO ARRESTATO RIINA, CHE SE LA RIDEVA, NON CERTO CON QUEGLI SCHIAVETTONI A FAVORE DI CAMERA – È STATO MESSO ALLA GOGNA PER FAR CAPIRE CHI COMANDAVA. ERA IL SIMBOLO DELLA POLITICA VINTA DAL POOL”