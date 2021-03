“MIO PADRE MI HA TRADITA” - NON PENSERETE CHE MEGHAN MARKLE ABBIA RANDELLATO SOLO I REALI? NELL’INTERVISTA LA DUCHESSA HA MENATO PURE SULLA SUA FAMIGLIA, MA PER MANCANZA DI SPAZIO MOLTI SPEZZONI SONO STATI TAGLIATI (OVVIAMENTE BASTONARE LA CORONA ERA PIÙ SUCCULENTO): “TUTTI HANNO UN PREZZO E I TABLOID LO SANNO. MIA MADRE NON HA MAI DETTO UNA PAROLA, LUI HA CONTINUATO A MENTIRMI” – E SULLA SORELLASTRA SAMANTHA: “DIFFICILE CHE…” - VIDEO

Roberta Mercuri per "www.vanityfair.it"

thomas e meghan markle

Mentre il mondo non smette di parlare dell’intervista shock con cui Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la royal family, scopriamo che molto materiale della chiacchierata con Oprah Winfrey è rimasto in sala di montaggio. E non per mancanza di interesse, bensì per mancanza di tempo. Ma i social network non hanno i limiti, in termini di durata, di un programma televisivo. E così iniziano a spuntare clip inedite che fanno luce su alcune questioni rimaste fuori dallo speciale trasmesso domenica sera.

meghan e i genitori 2

Per esempio lo spinoso tema dei rapporti tra Meghan Markle suo padre Thomas, che non fu invitato al royal wedding con Harry nel maggio 2018 perché, come spiega ora la duchessa, aveva venduto alcune foto della figlia ai tabloid britannici. Una cosa che aveva infastidito moltissimo Meghan: «Mi sono sentita tradita e ferita», dice a Oprah Winfrey nella clip inedita pubblicata sul profilo Twitter di Cbs This Morning.

meghan e thomas markle 5

«Io e Harry abbiamo chiamato mio padre e gli abbiamo chiesto se era vero che aveva accettato di vendere alcune foto ai tabloid scandalistici. Rispose: “No, assolutamente no”. Gli spiegai che se mi stava mentendo avrebbe danneggiato non solo me e Harry, ma anche i figli che avremmo avuto in futuro. Lui continuò a mentirmi. E questo mi ha lasciato scioccata per sempre», dice la Markle. Che poi prende a esempio sua madre Doria Ragland: «Tutti hanno un prezzo, ecco perché la stampa ha perseguitato anche mia madre. Ma nessuno l’ha mai sentita dire una parola. È rimasta in silenzio, con totale dignità, per quattro anni, mentre mi guardava sopportare tutto questo».

samantha e meghan markle

Meghan ne ha anche per la sorellastra Samantha, che nelle interviste concesse in questi anni più volte l’ha definita un’«arrampicatrice sociale ingrata e spietata». E di recente è tornata a spargere malignità sul suo conto con un libro dal titolo The Diary of Princess Pushy’s Sister. «Penso che per lei sia molto difficile parlare di me considerando che non mi conosce affatto», ha detto Meghan a Oprah chiarendo che non c’è mai stata una relazione stretta tra loro. «Si tratta diuna situazione molto diversa da quella con mio padre. Il tradimento può venire solo da qualcuno con cui hai avuto una relazione molto stretta».

