“CON MIO PADRE È SEMPRE STATO DIFFICILE COMUNICARE” – PER I LETTORI DEI TABLOID INGLESI, LA PAGINA PIÙ COMMOVENTE DI "SPARE", L’AUTOBIOGRAFIA DEL PRINCIPE HARRY È QUELLA IN CUI RACCONTA COME IL FUTURO RE CARLO III GLI COMUNICÒ LA MORTE DELLA MADRE: “MI APPOGGIÒ LA MANO SUL GINOCCHI E DISSE ‘ANDRÀ TUTTO BENE’” – LE RARE DOLCEZZE QUANDO HARRY ERA PICCOLO: “UNO DEI MIEI RICORDI PIÙ BELLI È…”

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

il conte spencer william harry e carlo al funerale di diana

I tabloid inglesi hanno chiesto ai lettori del memoriale-bomba «Spare» quale fosse la pagina più commovente di tutto il memorial del duca di Sussex. E la più votata è stata quella […] in cui Carlo comunica al figlio dodicenne che la mamma Diana è morta in un incidente d’auto: poche parole senza un abbraccio.

Solo una mano poggiata sul suo ginocchio mentre gli diceva «mamma non ce l'ha fatta»: «Non ricordo niente di quello che dissi a papa, ma e anche possibile che sia rimasto in silenzio. Quello che rammento con sconcertante chiarezza e che non ho pianto, nemmeno una lacrima. Papa non mi abbraccio. Gia in circostanze normali non era molto bravo a mostrare le proprie emozioni, come si poteva pensare lo facesse nel pieno di quella crisi? Tuttavia mi appoggio di nuovo la mano sul ginocchio dicendo: “Andra tutto bene”».

diana e harry 3

Non proprio quello che ci si aspetta da un padre di fronte a una simile tragedia. D'altronde per Carlo, scrive Harry, è sempre stato «difficile comunicare, ascoltare, esprimere i propri sentimenti faccia a faccia».

Tanti anni dopo, Carlo ammise, parlando con Harry che ormai quasi trentenne soffriva d'ansia e attacchi di panico, che forse non era stato un ottimo padre: «“Immagino sia colpa mia. Avrei dovuto darti l’aiuto di cui avevi bisogno tanti anni fa”. Gli assicurai che non era colpa sua. Ma apprezzai le scuse».

harry con il principe carlo

[…] Dunque Carlo d’Inghilterra è stato un padre assente, glaciale, anaffettivo? Secondo Harry, non del tutto, perché ci sono stati anche momenti dolci nella sua infanzia. d esempio, sapendo che il piccolo Harry aveva paura del buio, gli accarezzava il viso fino a quando si addormentava: «Uno dei miei ricordi più belli e quello delle sue mani sulle guance, sulla fronte. Poi, quando mi svegliavo e lui se n’era andato, magicamente la porta era sempre socchiusa».

A volte, poi, dopo cena, Harry saliva in camera e trovava «una lettera dove papà diceva di essere orgoglioso di me per qualcosa che avevo fatto o portato a termine. Io sorridevo e la mettevo sotto il cuscino, ma mi chiedevo anche come mai non me lo avesse detto a voce, poco prima, mentre era seduto proprio di fronte a me».

diana, carlo, william e harry 1

L’incoronazione di maggio

Ancora non si sa se Harry e Meghan saranno invitati all’incoronazione del 6 maggio di Re Carlo III. […]

Enormi folle sono attese a Londra per la cerimonia […], che vedrà anche l'incoronazione ufficiale della regina consorte Camilla. Il giorno seguente si terrà uno speciale concerto celebrativo al Castello di Windsor, mentre i festeggiamenti continueranno fino al lunedì seguente che sarà dichiarato festivo. [...]

re carlo iii carlo rivela di voler evitare un'aspra battaglia con harry1 diana e harry 1 harry cralo diana e harry 1 kate, william, harry, meghan e carlo meghan, harry e carlo carlo, diana e harry diana e harry 2 spice girls principe harry e principe carlo 3