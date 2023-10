“IL MISSILE È NOSTRO? SEMBRA PROPRIO DI SÌ” – L’ESERCITO ISRAELIANO DIFFONDE L’AUDIO DI UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA TRA DUE MILIZIANI DI HAMAS, CHE CONFERMEREBBE CHE IL RAZZO CADUTO IERI SERA SULL’OSPEDALE DI GAZA, CAUSANDO OLTRE 500 VITTIME, È STATO LANCIATO DALLA JIHAD ISLAMICA: “LO HANNO SPARATO DAL CIMITERO, HA FATTO CILECCA ED È CADUTO SU DI LORO” – A QUESTA VERSIONE ADERISCE ANCHE BIDEN, DURANTE L’INCONTRO CON NETANYAHU: “L’ESPLOSIONE È STATA FATTA DALL’ALTRA PARTE” – UN MEDICO D'URGENZA AL PRONTO SOCCORSO: "QUI SONO MORTI TUTTI" - VIDEO

feriti all ospedale al alhi di gaza

BIDEN, ESPLOSIONE ALL'OSPEDALE FATTA 'DALL'ALTRA PARTE'

(ANSA) - Sembra che l'esplosione all'ospedale di Gaza "sia stata fatta dall'altra parte". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nell'incontro a Tel Aviv con il premier israeliano, Benyamin Netanyahu.

ISRAELE DIFFONDE AUDIO HAMAS, 'SU GAZA RAZZO DIFETTOSO DA JIHAD'

(ANSA) - L'esercito israeliano ha diffuso l'audio di una conversazione telefonica, attribuendola a due miliziani di Hamas, nella quale uno informa l'altro che il razzo caduto sull'ospedale di Gaza è stato lanciato dalla Jihad islamica: "Lo hanno sparato dal cimitero dietro all'ospedale Al-Ma'amadani, ha fatto cilecca ed è caduto su di loro".

Ecco il testo del colloquio secondo la traduzione fornita dall'esercito:

il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas

- Ti dico che è la prima volta che vediamo un missile come questo cadere, ed ecco perché stiamo dicendo che appartiene alla Jihad islamica.

- Cosa? - Stanno dicendo che appartiene alla Jihad islamica.

- Viene da noi? - Così sembra.

- Chi lo dice? - Stanno dicendo che il proiettile del missile è un proiettile locale e non come un proiettile israeliano. - Cosa stai dicendo? Silenzio.

- Ma Santo Dio, non poteva trovare un altro posto per esplodere? - Non importa, sì, lo hanno lanciato dal cimitero dietro all'ospedale. - Cosa?? - Lo hanno sparato dal cimitero dietro all'ospedale Al-Ma'amadani, e ha fatto cilecca ed è caduto su di loro.

- C'è un cimitero dietro (l'ospedale)? - Sì, Al-Ma'amadani si trova esattamente nel compound. - Dove si trova quando entri nel compound?

- Prima entri nel compound e vai verso la città, e si trova sul lato dell'ospedale Al-Ma'amadani. - Sì, lo conosco.

bambino ferito all ospedale al alhi di gaza

AMBASCIATORE ISRAELE, RAZZO SU OSPEDALE TRAGEDIA ORRIBILE

(ANSA) - "Il razzo della Jihad islamica sull'ospedale a Gaza è una tragedia orribile. Purtroppo non è la prima volta che razzi lanciati dalla Jihad islamica e Hamas contro Israele cadono invece dentro Gaza, colpendo la popolazione usata da Hamas come scudo umano.

Non è una guerra tra versioni differenti, ma una questione di verità e menzogne. Israele ha le prove che si è trattato di un razzo lanciato dalla Jihad islamica. Ci aspettiamo che i media italiani si attengano ai fatti". Lo afferma l'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar.

esplosione all ospedale al alhi di gaza 2

JIHAD ISLAMICA, 'ISRAELE MENTE, ATTACCO SU OSPEDALE DAL CIELO'

(ANSA) - La Jihad islamica palestinese ha respinto l'affermazione del portavoce militare israeliano secondo cui un fallito lancio di razzi da parte del gruppo militante di Gaza sarebbe all'origine dell'esplosione all'ospedale Al-Ahli, sostenendo che "l'angolo dell'impatto e l'intensità del fuoco dimostrano che si è trattato di un attacco dall'aria".

Lo riferisce Haaretz. La Jihad ha affermato che "gli ospedali della Striscia di Gaza hanno ricevuto avvisi di evacuazione prima di essere colpiti dai bombardamenti, ma nessuno della comunità internazionale è intervenuto", aggiungendo che "Israele sta diffondendo versioni contraddittorie".

il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas 1

Il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Lior Ben-Dor, ha prima affermato che l'ospedale ospita armi e che l'esplosione è avvenuta da dove queste sono state lanciate, mentre l'esercito afferma che l'esplosione è stata il risultato di un lancio fallito da parte della Jihad islamica", sostiene il gruppo islamico.

L'organizzazione ha anche osservato che "proprio come Israele ha precedentemente abdicato alla responsabilità per i crimini che ha commesso, incluso il ferimento della giornalista Shireen Abu Akleh, questo si sta ripetendo anche ora".

ISRAELE INSISTE, LA JIHAD ISLAMICA DIETRO STRAGE OSPEDALE

(ANSAmed) - Israele ribadisce che l'esplosione avvenuta ieri nell'ospedale al-Ahli di Gaz è stata causata da un razzo difettoso lanciato ieri alle ore 18.59 dalla Jihad islamica da un cimitero non lontano.

esplosione all ospedale al alhi di gaza

Lo ha affermato il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, in un conferenza stampa in cui ha mostrato immagini degli eventi di ieri sera. Israele, ha aggiunto, ha anche la registrazione di una conversazione fra miliziani palestinesi che confermerebbe il lancio di un razzo difettoso. Dall'inizio del conflitto, ha precisato, 450 razzi palestinesi difettosi sono esplosi all'interno della Striscia

Il portavoce militare ha sostenuto che un volta appreso della esplosione vicino all'ospedale, "Hamas ha controllato le informazioni, ha compreso che si trattava di un razzo difettoso della Jihad islamica e ha deciso di lanciare una campagna globale sui media per nascondere quanto era accaduto davvero. Hanno inoltre gonfiato il numero delle vittime".

esplosione all ospedale al alhi di gaza

Hagari ha precisato che le conclusioni dell'indagine condotta da Israele sulla esplosione nell'ospedale si sono fondate su informazioni di intelligence, su 'sistemi operativi', e su immagini aeree. "Confermiamo che in quella circostanza non ci sono stati attacchi israeliani" ha detto. Hagari ha poi fatto ascoltare la registrazione di una conversazione fra due miliziani palestinesi che confermerebbe che in apparenza parlavano di una esplosione causata da un razzo difettoso.

ESERCITO, NON È STATO COLPITO L'OSPEDALE, MA IL PARCHEGGIO

(ANSAmed) - L'edificio dell'ospedale al-Ahli a Gaza (dove ieri sono rimaste uccise centinaia di persone) ''non e' stato colpito''. Danni sono stati rilevati invece nel parcheggio esterno, dove sono presenti ''i segni di un incendio''. Lo ha affermato in una conferenza stampa il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, sulla base di immagini aeree. ''Non si notano crateri né danni agli edifici circostanti, come sarebbe da aspettarsi nel caso di un attacco aereo'', ha rilevato.

feriti all ospedale al alhi di gaza 3

MEDICO D'URGENZA A GAZA, QUI SONO MORTI TUTTI

(ANSA) - "Siamo arrivati d'urgenza nell'ospedale situato nel centro di Gaza e abbiamo visto il genocidio. Li hanno bombardati con i razzi mentre cercavano di riparare i pazienti sotto gli alberi perché non ci sono più stanze. Nessuno è rimasto ferito, sono morti tutti. Questo è un genocidio".

E' la testimonianza drammatica, ripresa da una tv palestinese, che sta facendo il giro dei siti, del medico d'urgenza palestinese Ahmed Yousef el-Luh dopo la strage nell'ospedale al-Ahli di Gaza, arrivato sul luogo subito dopo l'attacco. Nell'intervista il medico lancia un appello: "Leader del mondo, dovete fermare questo massacro contro il popolo di Gaza. Dovete fermare il genocidio. Non possiamo contare i morti perché la maggior parte di loro è dilaniata. Almeno il 30-40% di loro sono bambini. Abbiamo recuperato prima i cadaveri dei bambini, poi quelli delle donne e degli uomini", ha aggiunto.

strage ospedale di gaza strage all ospedale di gaza ospedale di gaza missili israeliani colpiscono ospedale a gaza city 2 missili israeliani colpiscono ospedale a gaza city 1 strage all ospedale di gaza strage all ospedale di gaza strage ospedale di gaza la possibile escalation tra israele e gaza strage ospedale di gaza video esercito israeliano che accusa hamas