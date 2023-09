“MOHAMED FAYED ERA UNA PERSONA SUBDOLA” – IL GIORNALISTA E SCRITTORE TOM BOWER VERGA UNA CHARACTER ASSASSINATION DEL PADRE DI DODI, MORTO IL 30 AGOSTO, SUL QUOTIDIANO CONSERVATORE (E FILO-MONARCHICO) “THE TIMES”: “SFRUTTÒ LA VULNERABILITÀ DI DIANA. E DOPO AVER ORCHESTRATO LA STORIA D'AMORE CON DODI, ELABORÒ LA COSPIRAZIONE DELLA LORO MORTE TRAMATA DAL PRINCIPE FILIPPO E DALL'MI6 PER IMPEDIRE AL FIGLIO MUSULMANO DI SPOSARE DIANA ‘INCINTA’. È SCONCERTANTE CHE NESSUNO ABBIA SMASCHERATO LA SUA DISTORSIONE DELLA REALTÀ” – LA PANZANA DEL PADRE RICCO PASCIÀ E QUELLA PASSIONE PER LE DONNE: “ADNAN KHASHOGGI MI DISSE CHE LUI E DODI SI SCAMBIAVANO LE PARTNER…” (ANCHE LADY D?)

Traduzione dell’articolo di Tom Bower per “The Times”

Trentuno ore dopo la morte di Diana, Principessa del Galles, il 31 agosto 1997, stavo volando sull'elicottero di Mohamed Fayed da Battersea a Londra per atterrare vicino alla Torre Eiffel a Parigi. Con me, alle 6.30 di quella triste mattina, c'erano il capo della sicurezza di Fayed, un patologo e un silenzioso avvocato americano.

Alle 9 del mattino mi trovavo all'hotel Ritz, di proprietà di Fayed, per intervistare il personale che si era preso cura di Diana e di suo figlio Dodi durante il loro breve soggiorno prima del fatale viaggio verso l'appartamento privato della famiglia vicino agli Champs-Élysées.

Seduti al bar del Ritz con Kes Wingfield, la guardia del corpo di Dodi Fayed, che era stata mandata fuori dall'hotel per distrarre le orde di paparazzi, fu subito chiaro che Henri Paul, l'autista della coppia, aveva bevuto pesantemente nello stesso bar prima di mettersi al volante.

Al tramonto, dopo aver intervistato sei membri del personale che si erano occupati della coppia nella suite imperiale, era chiaro che dietro al piano di Mohamed Fayed c'era il ritorno agli Champs-Élysées dopo la mezzanotte a bordo di una Mercedes noleggiata.

Con mia grande sorpresa, John Macnamara, il capo della sicurezza di Fayed - morto nel 2019 - aveva intercettato le mie interviste. Era furioso per quello che aveva sentito. A quel punto, Macnamara sapeva che Fayed non si sarebbe assunto alcuna responsabilità per la morte di Diana.

Dopo aver orchestrato la storia d'amore tra suo figlio e la principessa nel sud della Francia, stava già elaborando la fantasia che la loro morte fosse stata tramata dal principe Filippo e dall'MI6 per impedire al figlio musulmano di sposare Diana "incinta".

Quella sera ero seduto nell'appartamento degli Champs-Élysées con Rene Delorm, il valletto di Dodi. Delorm aveva assistito alla storia d'amore sullo yacht di Fayed, acquistato appositamente per sedurre la principessa. All'alba mi resi conto che Fayed non era lo sgargiante e tenero proprietario di Harrods che molti avevano ipotizzato, ma una persona molto più subdola, alla quale era stato giustamente negato il passaporto britannico.

Dopo il mio ritorno a Londra sono stato testimone di come questo fantasioso e bizzarro uomo d'affari abbia acquistato protezione assumendo guardie del corpo armate e corrompendo gli agenti di polizia. La spietata operazione di Fayed gli valse un'enorme fortuna e la distruzione di molte reputazioni innocenti. Ma, straordinariamente, era entrato nell'orbita non solo di Diana, ma anche della Regina, del Principe Filippo e di molti parlamentari.

Il passaporto per la sua fama e ricchezza era la proprietà di Harrods. Ma fu l'acquisto del negozio nel 1985 a far uscire la sua carriera disonesta dall'ombra e a portarla sotto i riflettori.

Fino a quando non fece il doppio gioco con il magnate Tiny Rowland per acquistare Harrods, Fayed era sconosciuto a Londra. Rowland, che morì nel 1998, era furioso per il colpo sfacciato dell'egiziano che gli strappò il premio che cercava da tempo e investì milioni di sterline per distruggere la reputazione di Fayed.

Fayed aveva ottenuto il permesso di acquistare Harrods dal governo britannico solo dopo che i banchieri della City avevano appoggiato la sua pretesa di essere il figlio di un ricco pascià che possedeva tenute ricche di cotone in tutto l'Egitto e una flotta di petroliere. In realtà, era il figlio di un ispettore scolastico che aveva iniziato a vendere Coca-Cola sulle strade principali di Alessandria tra i fumi delle auto.

Tre uomini hanno aiutato Fayed a trasformarsi da monello di strada a miliardario: suo suocero, Muhammad Khashoggi, Mahdi al-Tajir, ambasciatore di Dubai a Londra, e il sultano del Brunei.

Khashoggi era un normale veterinario che ha mentito sulle sue qualifiche per diventare il medico personale del re dell'Arabia Saudita. All'inizio degli anni Cinquanta Fayed incontrò il figlio di Khashoggi, Adnan, ad Alessandria d'Egitto e, grazie alla sua insistenza e al suo fascino, divenne l'assistente di Muhammad Khashoggi a Riyadh. Fayed imparò dal veterinario che più grande è la bugia, più è probabile che l'autore possa convincere ignari e onesti europei di una fantasia e diventare ricco.

Al suo ritorno in Egitto, Fayed sposò la figlia di Khashoggi, Samira, ed ebbero un figlio, Dodi. Ma nel giro di pochi mesi Fayed si trasferì a Ginevra, dove cercò di costruire la sua fortuna come armatore. L'attività fallì e per sfuggire ai creditori si recò ad Haiti alla fine degli anni Cinquanta.

Quarant'anni dopo, Adnan Khashoggi, ormai noto come trafficante d'armi e bon viveur, mi incontrò a pranzo all'hotel Connaught per aiutarmi nelle ricerche per una biografia che stavo scrivendo su Fayed.

Indignato per come Fayed aveva abbandonato Dodi ad Alessandria, Khashoggi mi disse: "Fayed è un incredibile criminale e bugiardo". E ha aggiunto: "Stai attento. È pericoloso".

Ad Haiti, complice la figlia del dittatore assassino François "Papa Doc" Duvalier, Fayed ottenne concessioni e denaro per sviluppare il porto e i pozzi di petrolio. Nel giro di un anno fu smascherato come truffatore. Per salvarsi la vita fuggì di notte a Londra, ma temette sempre di essere assassinato da Duvalier.

A Londra, all'inizio degli anni Sessanta, Fay si spacciò per un ricco playboy. Tra i suoi obiettivi di successo c'era l'ambasciatore di Dubai, Tajir. Tramite la Costain, una piccola impresa edile britannica di cui Fayed era proprietario, l'ambasciatore offrì al sovrano di Dubai, lo sceicco Rashid bin Saeed al-Maktoum, la possibilità di costruire il primo ospedale, la pista di cemento, le strade asfaltate e il porto del regno desertico. In segreto, Fayed intascava una parte di ogni contratto.

Per la prima volta con una ricchezza reale, Fayed si lamentava della necessità di un visto sul suo passaporto egiziano ogni volta che entrava in Gran Bretagna.

A Dubai, Tajir mi ha raccontato cosa è successo. "Eravamo seduti nella mia cucina e ho accettato di dare a Mohamed un passaporto diplomatico di Dubai. Gli ho chiesto il suo nome. Mi rispose: 'Al Fayed', aggiungendo la Al per sembrare più importante. Gli chiesi l'età e lui la ridusse di cinque anni". La fantasia di Fayed di essere il figlio di un ricco pascià era nata.

Macnamara, ex sovrintendente capo di Scotland Yard, era l'ascia di guerra di Fayed. Fu responsabile della distruzione delle carriere dei dipendenti di Harrods accusati ingiustamente di taccheggio, del ricatto alle ragazze di cui Fayed avrebbe abusato sessualmente affinché non venissero denunciate, del pagamento di tangenti agli agenti di polizia e delle cimici e dei furti in tutta Europa per dimostrare che i critici onesti di Fayed erano dei criminali.

Incontrare le vittime di Fayed per il mio libro Fayed, the Unauthorized Biography, pubblicato nel 1998, è stato straziante. Uomini e donne rispettabili hanno descritto vite distrutte quando Fayed ha sentito il bisogno di sfogare il suo livore. La corruzione all'interno della Metropolitan Police ha fatto sì che la polizia non riuscisse a fornire protezione o a perseguire Fayed. Con l'aiuto di Macnamara, ho visto come Fayed ha fatto il giro del governo. Mai come dopo l'acquisto di Harrods.

Il Sultano del Brunei era un alleato di Fayed. Grazie al suo fascino e alla sua abilità, Fayed convinse il sultano a finanziare l'acquisto di Harrods per circa 600 milioni di sterline. Alla fine il prestito fu rimborsato.

Il negozio di Knightsbridge fu il biglietto da visita di Fayed per incontrare l'establishment britannico, finanziare alcune delle cause della famiglia reale e infine convincere Diana a incontrare Dodi.

Detentore di mandati reali e finanziatore del Royal Windsor Horse Show, uno degli eventi preferiti dalla defunta regina, Fayed si presentò come un suddito fedele. Offrì inoltre a Raine, la contessa Spencer - matrigna di Diana - un posto di lavoro nel consiglio di amministrazione di Harrods e acquistò non solo la casa dell'esiliato Duca di Windsor a Parigi, ma anche tutti i suoi beni all'asta a Ginevra. Fayed sperava così di ingraziarsi la famiglia reale. Anche se ci riuscì per metà, divenne l'agente della loro distruzione, anche perché gli fu negato il passaporto britannico.

Con occhi fiammeggianti e una rabbia incontenibile, Fayed mi raccontò l'ingiustizia di quel rifiuto burocratico. In parte, il passaporto gli era stato negato perché i rapporti dei servizi segreti americani e britannici avevano preso atto della sua disonestà. Ma la campagna di Tiny Rowland, durata 13 anni e confermata da un'indagine del Dipartimento del Commercio e dell'Industria (DTI) sul passato di Fayed, ha distrutto la sua credibilità.

Con ardore magnetico, Fayed ha cercato di smentire il rapporto del DTI. Convinto - senza alcun fondamento - che Michael Howard, allora ministro minore del DTI, fosse stato corrotto da Rowland per commissionare il rapporto, corruppe tre parlamentari conservatori perché facessero domande a sostegno della sua ricerca.

Uno di questi fu Neil Hamilton, che fece l'errore di negare che gli fosse stato offerto del denaro. Un Fayed furioso smascherò la menzogna, arrabbiato perché non aveva ricevuto ciò che aveva pagato, e la carriera di Hamilton fu distrutta.

Sembrava che a tutti, me compreso, Fayed avesse offerto una tangente. La maggior parte, me compreso, ha rifiutato. Se solo Hamilton avesse detto che Fayed gli aveva offerto dei soldi ma lui li aveva rifiutati, forse sarebbe sopravvissuto.

Il ministro conservatore Jonathan Aitken ha fatto la stessa fine. Fayed disse al Guardian che Aitken non aveva pagato il conto durante il suo soggiorno al Ritz di Parigi. Stupidamente, Aitken negò e fu successivamente imprigionato per falsa testimonianza.

Lo scandalo "cash for questions" di Fayed ha macchiato John Major negli anni '90 come primo ministro che presiedeva un governo di "squallore".

A quel punto, la vita di Fayed era incredibilmente opulenta. Viveva a Park Lane, a Mayfair, e possedeva proprietà nel Surrey e in Scozia, una casa in Svizzera e una villa a St Tropez. Facendo la spola con jet ed elicotteri, abbandonava spesso la moglie finlandese Heini e i loro quattro figli mentre viaggiava per il mondo in cerca di affari e donne. Nel Surrey, per dimostrare di essere arabo, trascorreva spesso la giornata in una grande tenda sul suo prato.

Nel mondo di Fayed, il denaro comprava accettazione, accesso e riconoscimenti. I tifosi del Fulham lo acclamavano al Craven Cottage, nella zona ovest di Londra, quando si impegnava a risollevare le sorti del club come nuovo proprietario. Come un faraone, Fayed amava camminare sul campo, incoraggiando l'adulazione.

La statua di 7 piedi e mezzo (2,2 metri) del suo amico megastar del pop Michael Jackson, che aveva installato fuori dai cancelli, fu accolta con derisione dai tifosi e il successivo proprietario la tolse un decennio fa (Fayed incolpò la sua rimozione per la retrocessione del club dalla Premier League un anno dopo).

Potentemente suadente, Fayed sfruttò la vulnerabilità di Diana nell'estate del 1997. Sola, alla ricerca di un rifugio per le vacanze dei suoi due figli, Diana fu spinta dalla sua famiglia indifferente verso la presa di Fayed.

Nel periodo in cui Diana fu due volte ospite di Fayed nel sud della Francia, andai regolarmente a trovare il complottista nel suo ufficio al quinto piano di Harrods. Con gioia, mi mostrava le foto a colori della principessa che si divertiva con Dodi. In quei momenti sfrenati, mi rivelò come avesse acquistato rapidamente uno yacht adatto alla seduzione del figlio nei suoi confronti. Sperava forse di ottenere di più dal suo investimento?

Adnan Khashoggi mi disse in seguito al Connaught che padre e figlio si dividevano spesso le donne. Soprattutto dopo che Fayed aveva finanziato con successo il film di successo "Momenti di Gloria", entrambi avevano fatto ricorso al casting couch.

Nei giorni precedenti la sua morte, il motivo per cui Diana e la famiglia reale si fidassero di Fayed era sconcertante. In seguito, è stato ancora più sconcertante che la famiglia reale, Whitehall e Westminster abbiano tollerato le affermazioni oltraggiose di Fayed, che aveva sentito le ultime parole di Diana in ospedale: era incinta e intendeva sposare Dodi.

I medici francesi negarono le affermazioni di Fayed e il gioielliere Repossi che portò una selezione di anelli al Ritz per Dodi mi disse, due giorni dopo l'incidente, che Dodi ne scelse uno della sua linea Forget Me Not - sicuramente non un anello di fidanzamento.

Eppure la campagna disonesta di Fayed, che suggeriva una cospirazione per causare l'incidente mortale, è stata abbracciata da molti e, in un colpo dannoso per la Gran Bretagna, è stata creduta in tutto il mondo arabo. Nessuno si è fatto avanti per smascherare la fondamentale disonestà di Fayed, per spiegare la sua calcolata distorsione della verità.

In poche parole, non poteva esserci una cospirazione per causare la morte di Diana e Dodi perché nessuno, a parte l'autista ubriaco e veloce, Henri Paul, e Mohamed Fayed, sapeva che la coppia avrebbe attraversato il tunnel dell'Alma dal Ritz agli Champs-Élysées.

Ciononostante, per dieci anni dopo la loro morte, a Fayed è stato permesso di spacciare le sue bugie senza alcuna contestazione. Alla fine dell'inchiesta, Fayed non riuscì a produrre uno straccio di prova che dimostrasse che i cospiratori avevano causato l'incidente. E poi gli fu permesso di andarsene senza rimproveri.

Poco dopo la morte di Diana, avevo rifiutato l'offerta di 400.000 sterline di Fayed per scrivere la sua biografia autorizzata. Quando poco tempo dopo uscì la mia biografia critica che rivelava i suoi peccati e crimini, Fayed si indignò. In seguito ci siamo incontrati diverse volte, non da ultimo nell'aula di tribunale dove lui e Hamilton stavano combattendo una causa per diffamazione.

Il sorriso di Fayed nella mia direzione mentre usciva dal tribunale rimane un ricordo indelebile. La sua performance come testimone è stata brillante. Come uomo di spettacolo e attore, Fayed era imbattibile. Hamilton perse.

Fayed ha subito una punizione: nessuno dei suoi figli era in grado di gestire Harrods, che aveva trasformato in un negozio straordinario e in un'attrazione turistica imperdibile. Invecchiando, dovette venderlo ai qatarini.

L'altra punizione fu la morte del figlio Dodi e un sogno. In diverse occasioni ho visto e sentito Fayed piangere. Ma le sue lacrime, credo, sono state versate per se stesso.

