“I MOMENTI DI TENSIONE SONO STATI GESTITI AL MEGLIO” – O GLI ORGANIZZATORI DEL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT AL CIRCO MASSIMO HANNO IL PROSCIUTTO SUGLI OCCHI, O FANNO FINTA DI NIENTE: LI HANNO VISTI I VIDEO, PUBBLICATI DA DAGOSPIA, IN CUI SI VEDONO CENTINAIA DI PERSONE, INTOSSICATE DALLO SPRAY AL PEPERONCINO, COSTRETTE A SCAVALCARE LE TRANSENNE PER NON FINIRE SCHIACCIATE? - UN 14ENNE SI È ARRAMPICATO SULLA TERRAZZA DEL PALATINO PER VEDERE IL CONCERTO ED È CADUTO. HANNO "GESTITO AL MEGLIO" ANCHE LUI? - VIDEO

SPRAY AL PEPERONCINO AL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT A ROMA

1.PROMOTER TRAVIS SCOTT, GESTITI AL MEGLIO ATTIMI DI TENSIONE

spray al peperoncino al concerto di travis scott a roma 5

(ANSA) - "La serata si è svolta al meglio grazie al coordinamento e alla cooperazione tra istituzioni, forze dell'ordine e gli organizzatori Live Nation affiancati dal local promoter The Base.

Il lavoro coordinato e congiunto ha fatto sì che anche i momenti di tensione che si sono registrati la scorsa notte a causa di pochi irresponsabili e che avrebbero potuto trasformarsi in potenziale pericolo sono stati gestiti al meglio con professionalità e tempestività e scongiurati grazie alla perfetta macchina organizzativa e di sicurezza predisposta, come accade in ogni grande e piccolo evento", dicono gli organizzatori del concerto di Travis Scott.

spray al peperoncino al concerto di travis scott a roma 4

Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo "entra di diritto fra i più importanti momenti musicali di questo millennio, portando l'Italia e Roma sul tetto della musica mondiale. Live Nation Italia e The Base - si legge in una nota degli organizzatori - ringraziano l'artista per l'incredibile evento, le istituzioni capitoline per la disponibilità e il lavoro svolto assieme e il pubblico italiano per essere tra i migliori al mondo".

2.SPRAY AL PEPERONCINO DURANTE SHOW SCOTT, 60 INTOSSICATI

spray al peperoncino al concerto di travis scott a roma 7

(ANSA) - Circa sessanta persone, presenti ieri sera al Circo Massimo, per assistere al concerto di Travis Scott, hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l'intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. Non si esclude che a causare l'irritazione possa essere stato uno spray al peperoncino spruzzato da uno spettatore durante il concerto. Verifiche sono in corso da parte della polizia.

3.SI ARRAMPICA PER VEDERE SHOW DI TRAVIS SCOTT, CADE E SI FERISCE

spray al peperoncino al concerto di travis scott a roma 6

(ANSA) - Per assistere al concerto di Travis Scott, in programma ieri sera al Circo Massimo, un ragazzino di 14 anni si è arrampicato all'interno del Parco archeologico, sulla terrazza del Palatino. Per eludere il controllo della vigilanza del Parco è caduto accidentalmente in una buca da un'altezza di circa 4 metri. Per estrarlo è stato necessario intervento dei Vigili del Fuoco. Il minorenne è stato poi portato in ambulanza al Bambino Gesù. Sono, quindi, intervenuti i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno identificato il 14enne e lo hanno affidato ai genitori: rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.

