8 gen 2021 20:30

“MOMENTO DI GRANDE DISONORE E VERGOGNA” – BARACK OBAMA, TRA UNA GIORNATA IN SPIAGGIA E UNA PAGAIATA NEL MARE DELLE HAWAII, TROVA IL TEMPO PER SMERDARE TRUMP: “LA STORIA RICORDERÀ A RAGIONE LA VIOLENZA AL CAMPIDOGLIO, INCITATA DA UN PRESIDENTE IN CARICA CHE HA CONTINUATO A MENTIRE SENZA FONDAMENTO SUL RISULTATO DI UN'ELEZIONE LEGITTIMA COME UN MOMENTO DI GRANDE VERGOGNA. MA CI STAREMMO PRENDENDO IN GIRO SE LA CONSIDERASSIMO UNA TOTALE SORPRESA…”