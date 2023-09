“IL MONDO DI ELVIS? AVVOLGENTE E SOFFOCANTE. PRISCILLA È RIUSCITA A EMERGERE PER CERCARE LA SUA IDENTITA'” – SOFIA COPPOLA SBARCA A VENEZIA PER PRESENTARE IL FILM “PRISCILLA”, SULLA SPOSA BAMBINA CHE SI LEGÒ AL RE DEL ROCK QUANDO AVEVA 14 ANNI: “NEL FILM LUI NON SALE SUL PALCO, C’È IL SUO PRIVATO, LE SUE FRUSTRAZIONI. LA REAZIONE DELLA FAMIGLIA? NON ABBIAMO OTTENUTO IL PERMESSO DALLA FONDAZIONE ELVIS PRESLEY PERCHÉ…” VIDEO

[…] Sofia Coppola porta in concorso Priscilla, dalla autobiografia Elvis ed io — La mia vita con un mito . Priscilla Presley ha accompagnato al Lido il film, storia della “sposa bambina di Elvis” come la chiamavano i tabloid, che ne ripercorre il rapporto, l'incontro — lei aveva 14 anni — il matrimonio, una figlia, il divorzio quando di anni ne ha 24: «Non abbiamo fatto sesso quando avevo quell'età, Elvis mi rispettava — si commuove — mi amava perché sapevo ascoltarlo, il nostro legame è durato tutta la vita».

Bagno di folla al Palazzo del cinema per i giovani e iconici protagonisti, l'emergente Cailee Spaeny, ottima nell'incarnare un'adolescente in cerca di identità, mentre la star di The Kissing Booth e Euphoria, Jacob Elordi, si è inchinato alle fan sul tappeto rosso: il suo è un Elvis malinconico e manipolatore. L'intervista a Sofia Coppola è nel glorioso hotel Ausonia Hungaria.

L'incontro personale e artistico con Priscilla Presley?

«Per la prima volta mi sono trovata a fare il ritratto di qualcuno che è vivo, con cui potevo parlare, fare domande. A Priscilla ho chiesto molto e lei mi ha regalato tanti dettagli, dall'immersione in Graceland, il mondo di Elvis, avvolgente e soffocante, all'emersione nella ricerca di una propria identità. […]».

Lei ha detto che come Elvis anche Priscilla è stata un'icona che ha rappresentato la società americana del tempo.

«Sì, mi interessava capire come i ruoli delle donne siano cambiati anche rispetto a non molto tempo fa. Quali fossero le aspettative per lei. Quanto ancora le cose stanno così e come sono migliorate: la generazione di mia madre messa a confronto con quella di mia figlia, che ha 17 anni. Anche solo capire quale fosse il sogno che dovevi avere, cosa ci si aspettava che ti soddisfacesse. Priscilla ha trovato la forza di andarsene per trovare la sua strada ed è impressionante, per quel periodo: era insolito che una donna divorziasse da una figura così potente».

Elvis era un genio ribelle del rock, ma anche figlio del patriarcato, di un'America tra religione e pistola. Non voleva che Priscilla lavorasse o frequentasse amici, sceglieva i vestiti per lei. Questo ritratto privato è decisamente meno affascinante, anche perché non lo vediamo sul palco.

«Ho pensato che fosse interessante ascoltare il punto di vista di Priscilla, come fosse stata la sua esperienza di vita con lui, lui come artista nel privato e le frustrazioni che affrontava. Volevo farmi un'idea di lui attraverso gli occhi di lei».

Qual è stata la reazione al film della famiglia? Avete avuto problemi con i diritti delle canzoni, e c'è la musica dei Phoenix (del marito Thomas Mars, ndr).

«Il film l'ho appena mostrato a Priscilla (che è produttrice esecutiva, ndr.), mi ha detto: “Hai fatto bene i compiti”. Invece non abbiamo ottenuto il permesso dalla fondazione Elvis Presley, vogliono controllare le storie che si fanno su di lui. Ho pensato che fare la musica senza di lui, senza le sue canzoni, fosse una sfida creativa intrigante, che ci porta davvero nel mondo di Priscilla. È davvero la sua storia».

