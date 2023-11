SELVAGGIA LUCARELLI: “IL CORTO-CIRCUITO È CHE LO MANDANO VIA PER LE STESSE RAGIONI PER CUI LO HANNO PRESO” –

“MORGAN CACCIATO DA 'X FACTOR'. GIUSTO COSÌ: L’UNICO CHE NE CAPIVA DI MUSICA NON POTEVA STARE IN QUEL PROGRAMMA CHE DI MUSICA NON NE HA PROPRIO”

#Morgan nel 2009 litigò anche con Facchinetti (che lo ammonì) e ci andò giù duro con #MarcoMengoni: "Tu sei abituato a sputare in faccia alla gente ma qui non si fa". Mise in imbarazzo tutti, generando grande hype. È ciò che ci si aspetta da lui, il motivo per cui è lì #XF2023 pic.twitter.com/DOTLyCm6YB — Eleonora D'Amore (@EleonoraDAmore) November 17, 2023

Fabrizio Biasin

i tweet su morgan via da x factor 6

@FBiasin

“Sky e Fremantle hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con #Morgan e la sua presenza a #XFactor come giudice”. Cacciare Morgan perché fa casino, richiamarlo dopo anni perché fa casino, mandarlo via dopo qualche puntata perché fa casino.

Justice, Not Revenge

@ChristianErrico

#Morgan cacciato perché fa #Morgan, motivo per cui è stato ingaggiato più volte.

Grazia legge cose

@spaccia_libri

E volevano dargli la direzione artistica di Sanremo!

#Morgan

Poncho

@ponchomao

A questo punto al suo posto chiamerei Bugo.

#XFactor2023 #Morgan

i tweet su morgan via da x factor 5

Alessandro Patella

@AlessandroPat

#Morgan non sarà più giudice di #XF2023.

Al suo post scelto Ivan #Graziani.

Mediocretes

@_mediocretes

Quindi @XFactor_Italia caccia Morgan perché fa il #Morgan,

poi anni dopo richiama Morgan perché faccia il Morgan e poi ri-caccia Morgan perché fa il Morgan.

Furbetti.

#XF2023

Mangino Brioches

@manginobrioches

Non puoi prendere qualcuno perché è in un certo modo e poi cacciarlo perché è esattamente in quel modo.

#Morgan #XF2023 #XFactor

Alessio•

@alessio_1973

i tweet su morgan via da x factor 4

Chissà Bugo che segone si sta facendo oggi.

#Morgan

Franco Bagnasco

@franco_bagnasco

Peggio di #SkyItalia che chiama #Morgan per fare Morgan e poi lo caccia perché ha fatto Morgan, c'è solo Morgan, che fa Morgan plus (col singolo in uscita) sapendo di essere cacciato. Ma i peggiori siamo noi, che continuiamo a parlare di Morgan.

#xfactor

@SkyItalia

#tv

i tweet su morgan via da x factor 2

Mattia Buonocore

@Mattiabuonocore

Hanno capito che a questo punto faceva più clamore cacciarlo che tenerlo. Fa specie che sia stato confermato dopo gli insulti omofobi e gratuiti al pubblico e sia fuori dopo le battutacce a conduttrice e giurato #morgan #xfactor

GraceSomehow

@LaSambruna

Ma sì, in giura mettiamoci un’Alexa così nessuno s’offende (tra i 10 telespettatori che resteranno, giusto i parenti stretti dei concorrenti) #Morgan #XF2023

nik

@eh_va_beh

Giusto allontanare chi non rispetta costantemente il codice etico, ma forse anche assumerlo è stato un atto contro il codice etico.

#Morgan

i tweet su morgan via da x factor 1

Matteo Capponi

@pirata_21

#Morgan fuori da XFactor:“Comportamenti incompatibili e inappropriati”. Incredibile e chi se lo poteva aspettare che fosse un tipo così. #XF2023

Antonello Piroso

@Apndp

Invitano #Sgarbi

Perchè è sgarbi

Poi sgarbi fa sgarbi

Apriti cielo!

Scandalo/vergogna

E lo cacciano:"#Maipiù"

Invitano #Morgan

Perchè è Morgan

Poi Morgan fa Morgan

Apriti cielo!

Scandalo/vergogna

E lo cacciano:"Mai più"

i tweet di morgan via da x factor

(ps il mai più vale fino al prossimo #talkshow/

ApocaFede

@DrApocalypse

L'insostenibile ipocrisia di Sky che prima salva il Morgan omofobo per poi cacciare il Morgan che fa Morgan

Doctor Linus

@Linus2k

Che #Morgan abbia seri problemi psicologici e sociali è evidente a tutti.

Chi lo invita in tv è cosciente di quale contributo porti e dei casini di cui è foriere. #XF2023 ha USATO tutto questo nel VANO tentativo di rialzare gli ascolti e ora lo caccia.

I peggiori sono loro.

vKlabe

@vKlabe

chiamo Morgan perchè è strano, insulta e fa il matto *Morgan è strano, insulta e fa il matto* caccio Morgan perchè è strano, insulta e fa il matto #morgan #MorganOut #XFactor #XFactor23 #xfactoritalia

Marco

@Marco_dreams

Sky e Fremantle comunicano che morgan e fuori da x factor

Cacciare adesso Morgan da X-Factor è come invitare a cena Salvini e cacciarlo alla 49ª salamina di fila che mangia.

#CadutiDalPero #Morgan

Lucillola

@LucillaMasini

X Factor caccia Morgan.

Come quella che sposa un dongiovanni, e poi si lamenta delle corna.

#Morgan #XFactor #Ambra #Fedez #21novembre #francescamichielin

Caterina Baffoni

@CaterinaBaffoni

Cacciare #Morgan perché fa casino, richiamarlo dopo anni perché fa casino, mandarlo via dopo qualche puntata perché fa casino.

Maria Rossi

morgan fedez 1

@DorinnePrince

In un programma dove di solito 3 giudici su 4 non sanno un cazzo di musica, dove esiste solo buonismo e politically correct, e più in generale dove regna il piattume totale tiferò sempre per Morgan.

Lo fanno passare per borderline, ma è solo normale in un mondo di zombie. #Morgan

Armando Coppola

@armcopp

#Morgan cacciato da #XFactor. Giusto così: l’unico che ne capiva di musica non poteva stare in quel programma che di musica non ne ha proprio.

Matteo Capponi

morgan si scusa con fedez

@pirata_21

Un po' fa riflettere che comunque #Morgan sia fuori luogo per #XFactor ma abbia tutte le carte in regola per essere presidente dell'Argentina.

#milei #XF2023

Cecilia

@jacko_cecilia

#Morgan... magari lo mettono a #reazioneacatena al posto di #pinoinsegno

Nicol@

@N_i_c_o_la

#Morgan sicuramente andrà alla #Rai. Ha l'#xFascio.

#Morgan #XFactor2023

morgan

Rostokkio

@rostokkio

Alla #Michielin hanno detto che #Morgan è andato a vedere il concerto di Ivan Graziani.

