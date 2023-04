“MORGAN? UN COMPOSITORE DI CORTE. BULLIZZAVA ARISA E EMMA, DUE POVERE RAGAZZE DELLA PROVINCIA DEL SUD” – DARIO SALVATORI PUBBLICA LA DECIMA EDIZIONE DEL SUO DIZIONARIO DELLA CANZONE E ASFALTA TUTTI: "I RAPPER? SONO VENDITORI DI FUMO, NON HANNO TALENTO. LAZZA? IL CONSERVATORIO NON SI FREQUENTA, CI SI DIPLOMA. I MANESKIN? DEVONO ANCORA PROVARE CHI SONO. I MIGLIORI RESTANO…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di "Gente"

dario salvatori

«Io che ho recensito 20 mila canzoni vi dico che Mina e Battisti sono i migliori. E che i rapper sono solo dei venditori di fumo. Morgan? Un compositore di corte. Arisa e Emma, due povere ragazze della provincia del sud».

Il critico musicale Dario Salvatori pubblica la decima edizione del suo dizionario della canzone (si chiama Il Salvatori 2023) e su Gente, in edicola da venerdì 31 marzo, si toglie molti sassolini dalle scarpe. Chi salva della musica italiana? «I migliori restano Battisti e Mina. Negli ultimi 30 anni poi Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli hanno fatto bene, esportando il loro progetto nel mondo.

I Maneskin devono provare chi sono […] I rapper invece sono solo dei venditori di fumo, non hanno talento e fanno carriera sul niente. I peggiori sono i “grandi padri” dai toni paternalistici. Sono stati solo più fortunati: Marracash è un siciliano che è andato a Milano e ha fatto successo prima degli altri. Fabri Fibra anche. L’unico che si salva è Jovanotti».

morgan

E Lazza, che ha studiato al conservatorio? «Perché tutti quelli che si iscrivono al conservatorio poi non lo finiscono? […] l conservatorio non si frequenta. Ci si diploma! Anche Morgan si dà tante arie, e poi non ha manco finito gli esami».

lazza

A Gente Dario Salvatori racconta anche della ruggine che c’è tra lui e il cantante dei Bluvertigo: «Bullizzava Emma e Arisa, due povere ragazze venute dal sud, una nata in un paesino in provincia di Potenza con 500 abitanti, perché non conoscevano Stockhausen. Agli ufficiali giudiziari che gli portavano via la casa diceva la stessa cosa. Io andavo in vacanza con Stockhausen, perché non bullizza me? Mi ha preso in giro per il mio look ispirato a Elvis. Sempre meglio che vestirsi da Antonio Salieri come fa lui: ora che aspira a diventare compositore di corte, è Salieri al cento per cento».

emma marrone MINA BATTISTI 1 Il salvatori 2023 - il dizionario della canzone di Dario Salvatori MINA BATTISTI 1 lazza MINA BATTISTI 3 dario salvatori parlami d'amore arisa

maneskin emma marrone 1 dario salvatori 1

[…]