Scintille negli studi di XFactor, dove si stanno svolgendo le prime selezioni per la prossima stagione del talent. Durante la registrazione di ieri ci sarebbe stato uno scontro tra due giudici, Morgan e Ambra Angiolini. A lanciare l'indiscrezione l'esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. L’influencer, in particolare, ha condiviso lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti da sua cugina nelle scorse ore. Quest’ultima, infatti, avrebbe preso parte alla registrazione in questione.

“Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i cu*i di tutte le cantanti”, ha raccontato la cugina di Deianira. […]

In molti, in realtà, si aspettavano una lite tra Morgan e Fedez. E questo perché, quando sono stati svelati i nomi dei giudici, il rapper in un'intervista aveva detto: "Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”. I due invece sembrano andare d'accordo, almeno per ora.

