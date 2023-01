“MORIRÀ DA SOLO” – PAURA PER JACK NICHOLSON, 85 ANNI, CHE DA UN ANNO NON ESCE PIÙ DI CASA. A LANCIARE L’ALLARME SONO STATI GLI AMICI STRETTI DELL’ATTORE CHE HANNO CONFIDATO: “FISICAMENTE STA BENE, MA IL SUO CERVELLO È ANDATO. TEMIAMO POSSA FARE LA FINE DI MARLON BRANDO” – LA PREOCCUPAZIONE PIÙ GRANDE È CHE POSSA ESSERE AFFETTO DA UNA POSSIBILE DEMENZA SENILE E…

Jack Nicholson non esce più di casa. Lo confidano ai giornali gli amici di sempre, che si dicono preoccupati per la salute mentale dell’attore. «Morirà da solo», hanno confidato alcuni insider a RadarOnline notando che è da più di un anno che l’attore non viene visto in pubblico. L’ultima volta è stata nell'ottobre 2021, quando ha accompagnato il figlio Ray a una partita di basket.

«Fisicamente sta bene, ma il suo cervello è andato», ha detto una fonte alla rivista di gossip. La preoccupazione più grande: quella di una possibile demenza senile, anche se in passato voci analoghe erano state smentite. Nel 2013, sempre tramite RadarOnline, era trapelato che il divo, 85 anni lo scorso 22 aprile, aveva smesso di recitare per problemi di memoria nel ricordare le battute. Da qui la scelta, sembrerebbe, di non accettare più copioni.

Secondo gli insider, Nicholson sarebbe ancora in contatto con qualche parente, soprattutto il figlio Ray e la figlia Lorraine, ma non avrebbe più contatti con il mondo esterno, nemmeno con gli amici più cari. «Ha fatto della sua casa il suo castello – si legge – È come se non volesse più affrontare la realtà». Secondo le fonti, gli amici temono che la sua fine possa rispecchiare i tristi ultimi giorni del grande Padrino Marlon Brando, suo vicino di casa per anni a Beverly Hills.

«Brando è morto da recluso virtuale dopo aver condotto una vita così colorata, e gli amici di Jack stanno facendo i paragoni». Anche Brando, che è morto nel 2004, passò infatti isolato gli ultimi anni dalla sua vita.

