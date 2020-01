“MORTE ALL’AMERICA” - IL GIORNO DOPO L’UCCISIONE DI QASSEM SOLEIMANI, MIGLIAIA DI FILO-IRANIANI SI SONO RADUNATI A BAGHDAD PER LA PROCESSIONE FUNEBRE AL CAPO DELLE FORZE AL-QUDS – ROHANI MINACCIA: “NON SI SONO RESI CONTO DI QUALE ERRORE HANNO FATTO. VEDRANNO GLI EFFETTI NON SOLO OGGI, MA NEGLI ANNI A VENIRE” - IL CORPO SARÀ TRASFERITO IN IRAN DOPO LE FUNZIONI RELIGIOSE – VIDEO

corteo funebre per qassem soleimani 1

1 – IRAQ, MIGLIAIA PERSONE A BAGHDAD A ESEQUIE SOLEIMANI

(LaPresse/AP) - Migliaia di persone in lutto a Baghdad si sono radunate per partecipare alla processione funebre per la morte di Qassem Soleimani, potente capo delle forze al-Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniani morto in un raid ordinato dagli Usa. Teheran dopo l'uccisione ha immediatamente promesso vendetta e dure rappresaglie.

Molti dei partecipanti al lutto portano bandiere irachene e bandiere di milizie filo Iran leali a Soleimani.

2 – SOLEIMANI, IN MIGLIAIA AI FUNERALI A BAGDAD: "MORTE ALL'AMERICA"

Da www.repubblica.it

corteo funebre per qassem soleimani 6

bandiere di usa e israele bruciate in pakistan

Migliaia di iracheni hanno partecipato a Bagdad alle esequie di Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso da un raid Usa, scandendo "Morte all'America", mentre il presidente iraniano, Hassan Rohani, minaccia: "Non si sono resi conto di quale grande errore hanno fatto - ha detto - vedranno gli effetti di questa azione criminale non solo oggi, ma negli anni a venire. Il crimine dell'America rimarrà nella storia tra i più grandi commessi contro il popolo iraniano", ha aggiunto.

Soleimani

Bagdad, in migliaia ai funerali del generale Solemaini: "Morte all'America"

TRUMP ROHANI

La cerimonia funebre si è tenuta sia Bagdad che nelle due città sante sciite di Najaf e Kerbala. Secondo l'emittente Press Tv, il corpo del generale sarà trasferito in Iran dopo le funzioni religiose. La processione ha accompagnato le salme di Soleimani e del suo principale collaboratore in Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, il 'numero due' di Hashed al-Shaabi, la coalizione di milizie filo-Teheran, integrate nelle forze di Bagdad, anche lui rimasto ucciso nel raid statunitense.

HASSAN ROUHANI

Stando all'agenzia di stampa Irna, l'ambasciatore iraniano in Iraq, Iraj Masjedi, ha rivelato dopo un incontro avuto con il primo ministro, Adel Abdul-Mahdi, che gli iracheni hanno insistito nel voler svolgere i funerali di Soleimani a Bagdad.

Il corteo funebre è partito dal quartiere di Kazimiya a Bagdad, roccaforte sciita nella capitale irachena, e si è diretto verso la Green Zone, il quartiere dove si trovano gli edifici del governo e delle ambasciate e dove si terrà il funerale ufficiale. I missili lanciati dal drone americano, che hanno polverizzato le due macchine in cui viaggiavano Soleimani e Mouhandis, hanno causato in tutto dieci vittime: cinque iracheni e cinque iraniani.

corteo funebre per qassem soleimani 7 corteo funebre per qassem soleimani 3

Le bare dei cinque iracheni sono state portate a Kazimiya su pick-up sormontati dalla bandiera nazionale che hanno attraversato la folla di migliaia di persone, tutte vestite di nero. I feretri dei cinque iraniani erano invece sormontati dalla bandiera della Repubblica Islamica. Alcuni tra la folla innalzavano i ritratti della Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, o del leader libanese di Hezbollah, Hassan Nasrallah.

corteo funebre per qassem soleimani 4

Dopo la parata di Kazimiya, nella Zona verde di Bagdad si terrà il funerale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni. Le esequie in patria in onore del generale, si terranno nella città santa di Mashad, nel Nord-Est del Paese, e domani mattina a Teheran, alla presenza della Guida Suprema Ali Khamenei, come riporta l'agenzia di stampa Mehr. Il corpo del generale sarà quindi trasferito a Kerman, sua città natale, dove verrà sepolto.

militari americani a baghdad 1 SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN il tweet di donald trump sulla morte di qassem soleimani proteste in iran contro gli usa soldi nelle tasche di qassem soleimani proteste in iran contro gli usa 1 trump soleimani SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN l'auto distrutta di Soleimani l'uccisione di Soleimani ali khamenei in visita alla famiglia di qassem soleimani hezbollah in piazza dopo la morte di soleimani iraniani in piazza a teheran dopo la morte di soleimani iraniani in piazza a teheran dopo la morte di soleimani 1 militari americani a baghdad ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani 1 ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani 2 corteo funebre per qassem soleimani 8 corteo funebre per qassem soleimani abu mahdi al muhandis corteo funebre per qassem soleimani 5