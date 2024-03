“SULLA MORTE DI ANTONELLA DI MASSA CI SONO TANTI INTERROGATIVI. NON CREDO AL SUICIDIO” – LA RICERCA DELLA VERITÀ DI FEDERICA SCIARELLI, DA ANNI SULLE TRACCE DI PERSONE SCOMPARSE CON “CHI L’HA VISTO?”: POCHI GIORNI FA LA TROUPE DEL SUO PROGRAMMA HA RITROVATO IL CADAVERE DELLA DONNA SCOMPARSA A ISCHIA IL 17 FEBBRAIO – “NOI NON ABBIAMO SMESSO DI CERCARLA, ANCHE SE LE RICERCHE ERANO STATE CHIUSE UFFICIALMENTE. LASCIARE IL PROGRAMMA? CI HO PENSATO QUALCHE TEMPO FA, PERCHÉ TUTTO QUESTO DOLORE MI RIMANE ADDOSSO…”

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per "la Stampa"

federica sciarelli

Sono vent'anni che Federica Sciarelli guida e conduce Chi l'ha visto, risolvendo molti casi di cronaca. L'ultimo quello di Antonella Di Massa scomparsa a Ischia il 17 febbraio e ritrovata, purtroppo morta, da un operatore della trasmissione, due giorni fa, a poche ore dalla diretta.

Tutti si chiedono come mai la avete trovata voi e non chi aveva la responsabilità delle ricerche, ossia forze dell'ordine, protezione, civile, vigili del fuoco...

ANTONELLA DI MASSA

«Posso dire che Chi l'ha visto ha una grandissima esperienza, veniamo dai tempi di Telefono giallo, anche il commissariato speciale per gli scomparsi è nato dopo di noi, come l'associazione Penelope. Noi ragioniamo ogni volta non solo su come fare gli appelli televisivi ma anche come impostare le ricerche».

Avete un metodo preciso?

«Il nostro metodo è quello di andare nell'ultimo luogo dove è stata vista la persona e partire da li. Facciamo un passo dopo l'altro, a cerchi concentrici per non lasciare nulla di inesplorato. Ci guida l'esperienza. […] con Antonella Di Massa abbiamo semplicemente seguito il percorso che la donna, incappucciata come si vede nei video, fa.

federica sciarelli foto di bacco

Poi abbiamo parlato con chi abita nei pressi del luogo dove finisce la visione delle telecamere e un signore ci ha detto di averla notata, un'altra donna di averla vista scendere per questa strada. Perciò l'operatore, Marco Monti, insieme all'inviato Francesco Paolo Del Re hanno seguito il percorso, notando un agrumeto che sembrava abbandonato dietro a un cancello semi aperto e Marco vi si è addentrato. L'abbiamo trovata a duecento metri distanza dall'ultima segnalazione».

[…]

Mi risulta che le ricerche in realtà siano state sospese. Perché?

«Questo non lo dovete chiedere a me. In trasmissione abbiamo mostrato il documento ufficiale di sospensione. Noi invece le abbiamo continuate. Una volta Napolitano mi fece questa battuta: "Voi siete più caparbi del familiari". Il caso è misterioso perché un signore che abita vicino al luogo del ritrovamento ci ha detto che lui ai ricercatori ha indicato quel campo. E da li dovrebbero essere passati quindi ci si deve chiedere se il corpo c'era oppure vi è stato portato dopo, o è stata lei a vagare. L'indagine è tutta aperta».

ANTONELLA DI MASSA

[…]

Si può essere tolta la vita?

«[…] Antonella la mattina della scomparsa è andata a comprare le banane, gli affettati, parlando con i negozianti delle figlie, dell'Università. Poi si va a suicidare? È complicato stabilire cosa scatta nella mente umana ma certamente è legittimo stupirsi del fatto che uno prima di farla finita si comporti come in una giornata qualunque».

[…] Una critica ai programmi che diventano processi mediatici?

federica sciarelli legge gli insulti scurrili 3

«Io non parlo degli altri programmi. Ma solo del mio. Quello che posso dire è che io controllo tutto e che sono molto attenta al linguaggio, che non indulga in particolari che possano urtare la sensibilità dei familiari o dei telespettatori. E poi noi non facciamo talk, ci sono solo le parti coinvolte. La differenza è che noi raccontiamo i fatti e diamo poco spazio al resto.

ANTONELLA DI MASSA

Non mi piace la definizione processo mediatico, ma non è questo il problema. Quando tu scegli il caso già in qualche modo sei di parte. Noi abbiamo preso posizione alcune volte. Quando Restivo era libero io dicevo che andava fermato. E il mio capo struttura dell'epoca mi disse "guarda che tu stai dicendo che è colpevole". Gli risposi che lo pensavo e che se non fosse stato così avrei cambiato mestiere. Ed era colpevole […]».

[…] Dicono ciclicamente che vorresti lasciare il programma...

«Ci ho pensato qualche tempo fa, perché tutto questo dolore mi rimane addosso. Ho pensato di cambiare, ma l'azienda mi ha ricordato che sono identificata con il programma, e gli ottimi dati di ascolti. E sono rimasta».

federica sciarelli ANTONELLA DI MASSA federica sciarelli chi l ha visto antonella di massa 5 federica sciarelli antonella di massa 4 antonella di massa 2 antonella di massa 3 antonella di massa 1 federica sciarelli