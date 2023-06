“LA MORTE DI BERLUSCONI CREA DIFFICOLTÀ AL GOVERNO” – IL “FINANCIAL TIMES” LANCIA L’ALLARME SUL FUTURO DELL’ESECUTIVO MELONI: “LA SUA SCOMPARSA SOLLEVA INTERROGATIVI SULLA DIVISIONE DEL POTERE ALL’INTERNO DELLA COALIZIONE DI DESTRA E SUL FUTURO DI ‘FORZA ITALIA’” - IL QUOTIDIANO INGLESE POI CITA IL POLITOLOGO, GIOVANNI ORSINA: "IL PARTITO NON PUÒ SOPRAVVIVERE ALLA FINE DI BERLUSCONI"

(ANSA) - "La morte di Silvio Berlusconi, che arriva mesi dopo la rivelazione della sua leucemia, solleva interrogativi sulla divisione del potere all'interno della coalizione di destra di Giorgia Meloni e sul futuro del suo partito Forza Italia, data la mancanza di un chiaro successore".

È quanto sostiene il Financial Times, in un articolo in prima pagina, il cui titolo mette l'accento sul fatto che la sua scomparsa apre una serie di interrogativi per la coalizione di governo. Il giornale economico evidenzia che il Cavaliere "è stato attivo nella politica italiana anche verso la fine della vita, svolgendo un ruolo di primo piano nella crisi che ha fatto cadere il governo di Mario Draghi lo scorso anno, prima di contribuire alla formazione della coalizione di governo di Giorgia Meloni".

Per quanto concerne invece le sorti di Forza Italia, il Financial Times cita l'opinione del politologo Giovanni Orsina secondo cui "il partito non può sopravvivere alla fine di Berlusconi". Il giornale dedica anche metà della quarta pagina al necrologio dell'uomo che ha dominato la vita politica dagli anni '90, intitolandolo 'Il magnate dei media che ha ricoperto il ruolo di premier in Italia è stato funestato dagli scandali'.

