23 ott 2019 15:24

“IL MUSEO SARÀ UN INFERNO” - POTEVA MANCARE IL MATTO DEL GIORNO A FAR CASINO IN FRANCIA? UN UOMO SI È BARRICATO NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SAINT-RAPHAEL, IN COSTA AZZURRA E HA SCRITTO MINACCE IN ARABO SULLE PARETI - NON AVEVA OSTAGGI, NON HA FATTO FERITI ED È STATO ARRESTATO DAI CORPI SPECIALI, MA HA AVUTO IL SUO QUARTO D’ORA DI CELEBRITÀ – VIDEO