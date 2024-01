“MYRTA MERLINO, SE IL TUO INTERESSE GIORNALISTA È VERSO GLI ESCREMENTI DI PALOMA SAPPI CHE OGGI HA FATTO LA CACCA DURA” – FEDEZ PRENDE PER IL CULO LA GIORNALISTA E “POMERIGGIO5” CHE DA GIORNI HANNO UN INVIATO APPOSTATO SOTTO L'ATTICO DEI FERRAGNEZ: “FUORI DA CASA DI MATTEO MESSINA DENARO C'ERA MENO GENTE. LE PRIORITÀ DELL'INFORMAZIONE ITALIANA” – LA MERLINO NON CI STA E RINTUZZA: “I MASS MEDIA CI SONO NELLA BUONA CHE NELLA CATTIVA SORTE” – E FEDEZ REPLICA: “VI DIAMO FASTIDIO PERCHÉ…” - VIDEO

(Adnkronos) - Botta e risposta tra Fedez e Myrta Merlino sull'assedio mediatico alla casa dei Ferragnez, dopo l'esplosione del caso Ferragni-Balocco. Fedez nelle storie di Instagram ha ingaggiato una polemica a distanza con la conduttrice di 'Pomeriggio Cinque'.

"Ormai la Paloma (il cane dei Ferragnez, ndr.) mi è diventata una star perché Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa e Myrta Merlino devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe fare la cacca molle equindi si prevede uno scoop Myrta, si prevede uno scoop. Ti tengo aggiornata".

Poi lo stesso Fedez pubblica un passaggio del programma della Merlino, in cui la conduttrice si rivolge al rapper che poche ora aveva ironizzato sulla presenza dei giornalisti sotto casa ("Secondo me, fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente. Ah, mio Dio, le priorità dell'informazione italiana"): "Fedez - ha detto la conduttrice - con tutto il rispetto enorme che porto per voi, quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte".

In risposta alle parole della Merlino, Fedez pubblica un nuova storia di Instagram in cui si rivolge nuovamente alla conduttrice: "Myrta, ti rispondo anche io con grande rispetto perché tu sei cavaliere della Repubblica italiana per il tuo grande impegno giornalistico. Per me sei liberissima di venire sotto casa mia, per l'amor di Dio, come io sono liberissimi di ridere delle priorità dell'informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni.

Ma ci tenevo a farti una domanda, visto che ti reputo una grande giornalista: così come tu vieni sotto cosa mia, dove l'unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca e anzi ti invito a venire anche domani così controlliamo come fa la cacca Paloma, ma sei stata per caso sotto casa dell'ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso partito per aver sparato e aver utilizzato l'immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì cacche di cane magari non ne trovavi ma qualche bossolo potevi trovarlo. Eh, le priorità dell'informazione.

"Poi, Myrta, onestamente - aggiunge Fedez in un'ulteriore storie di Instagram - a me questa retorica del 'siete diventati famosi tramite i mass media' è un po' una mezza cazzata, perché siamo diventati famosi con il nostro ditino e il nostro telefonino. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo. Ma avremo modo di approfondire questo tema, ci sarà tempo. Ci vediamo domani per la cacca di Paloma, vi porto un caffettino giù", conclude Fedez.

