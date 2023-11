“NADIM ASHI È RIMASTO FOLGORATO DAL CASTELLO SAN GIORGIO” – C’È LO ZAMPINO DI MAURIZIO RAGGIO DIETRO L’OPERAZIONE CHE HA PORTATO IL CASTELLO DI PORTOFINO NELLA MANI DEL BUSINESSMAN LIBERIANO, CEO DI FORT PARTNERS: “STANNO PREPARANDO UN PROGETTO PER RESIDENCE DI SUPER LUSSO, IN ASSOLUTO IL MIGLIORE DEGLI ULTIMI 30 ANNI. SONO CONVINTO CHE CAMBIERÀ IL VOLTO DI PORTOFINO. OLTRE AL CASTELLO CI SARÀ IL GRANDE GIARDINO ANNESSO CHE SARÀ UN PUNTO DI FORZA” – TOP SECRET IL PREZZO DI ACQUISTO CHE…

A Portofino […] a comprare il castello di San Giorgio sarebbe stato un noto businessman liberiano, Nadim Ashi, Ceo di Fort Partners, società privata che si occupa di sviluppo immobiliare, licenziataria proprio per Four Seasons per il Sud della Florida, impegnata già in due progetti alberghieri a Roma. Sempre Nadim Ashi sarebbe a capo di un progetto per il mare del ramo Four Seasons Yachts,del gruppo Four Seasons, in partnership con Fincantieri, per la realizzazione della prima unità di lusso per il mare lunga 207 metri e pronta a fine 2025.

Maurizio Raggio

A confermare l’operazione portofinese è Maurizio Raggio, che raggiunto telefonicamente a Miami, si conferma il facilitatore della vendita: “Nadim Ashi mi ha chiesto di trovargli una località speciale in Italia, l’ho portato in marzo a Portofino per vedere Castello San Giorgio, è rimasto folgorato”.

Nessuna conferma invece sul prezzo della vendita, che secondo voci si aggira sui 70 milioni di euro: “Stanno preparando un progetto per residence di super lusso prosegue Raggio - in assoluto il migliore degli ultimi 30 anni e sono convinto che cambierà il volto di Portofino”. L’architetto è il giovane Casiraghi con studio a Parigi che dovrà mantenere un italian style: “Oltre al Castello ci sarà il grande giardino annesso che sarà un punto di forza”. Attualmente sopra il Molo Umberto I c’è il Museo del Parco di Portofino che dovrà lasciare entro fine anno, e il Ristorante Cracco, che secondo indiscrezioni, sarebbe stato venduto.

Ma le novità non finiscono qui. Mentre i vecchi inquilini sono stati costretti ad andarsene dal castello, Raggio annuncia un suo progetto ambizioso: “Ho da poco concluso l’acquisto dell’area dell’ex Cavalluccio nella piazza di Portofino, 5 mila metri quadrati. […] Vorrei fare un parcheggio multipiani interrato per automobili, motorini, per evitare la coda, liberare la piazza, e per gestire il problema dei rifiuti in un luogo dove non si vedranno, utilizzando tecniche innovative, e sistemi igienizzanti per evitare disagi. […]

L’iniziativa includerà anche una Emergency Room: “Qui manca un pronto soccorso con tutta l’assistenza possibile, con servizi gratis per i residenti e con un medico presente almeno in estate 24 ore per 7 giorni su 7”. Per completare ci sarà una Spa con sauna e altro, sempre servizi gratuiti per i residenti: “Per vivacizzare i mesi invernali vorrei proporre anche un centro congressi”. […]

