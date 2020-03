11 mar 2020 18:54

“A NAPOLI SERVE L’ESERCITO” – LO SCRITTORE MAURIZIO DE GIOVANNI E L’OMICIDIO UGO RUSSO: “QUESTI NON SONO FENOMENI DELINQUENZIALI. LA RISPOSTA DEVE ESSERE ADEGUATA. MANDIAMO I MILITARI QUI, INVECE CHE NEL KOSOVO. E CON POTERI REALI. È IN ATTO UNA GUERRA CONTRO LE ISTITUZIONI. LA CITTÀ HA ALCUNI MALI IMMEDIATI E ALTRE SITUAZIONI GRAVISSIME. IN ENTRAMBI I CASI”