12 ott 2023 18:16

“LA NATURA S’È VENDICATA PER GLI ATTI DEL VAJONT TRASFERITI ALL’AQUILA” – LA GIORNALISTA RAI MILVA ANDRIOLLI, STORICO VOLTO DEL TGR VENETO, DURANTE LO SPECIALE SULL’ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DEL 1963, HA STRAPARLATO DI “UNA VENDETTA DELLA NATURA PER LO SCIPPO NEL 2009 CON IL TERREMOTO DELL’AQUILA. E QUEI FOGLI, SALVI PER MIRACOLO, PRESERO TEMPORANEAMENTE LA STRADA DI CASA” – FDI PRESENTA UN'INTERPELLANZA IN PARLAMENTO E LA GIORNALISTA CHIEDE SCUSA