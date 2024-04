8 apr 2024 08:45

“È NECESSARIO DIRE AL CONGRESSO AMERICANO CHE SE NON AIUTA L'UCRAINA, L'UCRAINA PERDERÀ LA GUERRA" - ZELENSKY NON SA PIU’ COME CONVINCERE GLI STATI UNITI A SBLOCCARE GLI AIUTI MILITARI: “NON DISPONIAMO DI SUFFICIENTI SISTEMI DI DIFESA AEREA, QUESTO È EVIDENTE A TUTTI I NOSTRI PARTNER: I PATRIOT DEVONO ORA ESSERE IN UCRAINA, COSÌ CHE IN FUTURO NON CI SARÀ BISOGNO DI USARLI SULL'INTERO FIANCO ORIENTALE DELLA NATO. LA RUSSIA NON FERMA IL SUO TERRORE NEANCHE PER UN MINUTO. STIAMO LAVORANDO PER FORNIRE ALLA NOSTRA POPOLAZIONE UNA PROTEZIONE AFFIDABILE”