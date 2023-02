“NELSON PELTZ È UN BULLO MILIARDARIO” – ALTRO CHE MATRIMONIO DA SOGNO, QUELLO TRA BROOKLYN BECKHAM E NICOLA PELTZ E' STATO UN INCUBO PER DUE POVERE WEDDING PLANNER FINITE IN TRIBUNALE A CAUSA DELLE RICHIESTE FUORI CONTROLLO DEI PELTZ – LA RAGAZZA VOLEVA UN SALONE TUTTO ROSA, HA SPESO 93MILA EURO PER IL TRUCCO E HA SBRAITATO PERCHÉ VOLEVA FIORI PIÙ BIANCHI. IL PADRE DELLA SPOSA HA CITATO IN GIUDIZIO LE DUE WEDDING PLANNER PERCHE' "HANNO ORGANIZZATO UNA FESTA DI MERDA", MA…

Altro che matrimonio da sogno. Ora scopriamo che le nozze erano state un incubo. Che prosegue infatti in uno dei luoghi più temuti da una coppia: le aule di un tribunale. Niente separazione o divorzio in ballo però. Questa volta sotto accusa è proprio la festa di matrimonio a colpi di richieste di risarcimento per centinaia di migliaia di euro. Da una parte i genitori della sposa, dall’altra le organizzatrici dell’evento. Un confronto che i media definiscono simbolico. Da un lato dei miliardari incontentabili abituati ad avere tutto quello che vogliono, dall’altro due lavoratrici che invece sono costrette a fare i conti con la realtà. Che i ricchi non vogliono conoscere.

La festa di nozze

Tutto comincia quando il 9 aprile 2022 si celebrano le nozze di Brooklyn Beckham, 23 anni, (figlio di Victoria, ex star delle Spice Girls e David ex campionissimo del Manchester United e della Nazionale inglese) e Nicola Peltz, americana, 28 anni, modella e attrice, figlia del miliardario Nelson (patrimonio stimato oltre due miliardi di euro). Per i quotidiani del Regno Unito è il simbolo che rappresenta «L’unione della famiglia britannica più famosa dopo i Windsor con l’imprenditoria americana».

Luogo dell’evento la villa dei Peltz a Palm Beach, un immobile con 27 camere da letto e un parco immenso con vista sull’oceano dal valore di 93 milioni di euro. Gli invitati alla festa di nozze, che durerà tre giorni, sono circa 500.

Causa alle wedding planner

L’evento (che complessivamente verrà a costare oltre 3 milioni e 300mila euro) era stato affidato solo due mesi prima alla «Plan Design Events» delle wedding planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba dopo che Preston Bailey, star della preparazione di matrimoni, aveva abbandonato improvvisamente il campo pur avendo svolto un lavoro di preparazione di circa un anno. Ufficialmente perché aveva scoperto all’improvviso di avere un’agenda troppo piena.

Con la «Plan Design Events» viene stabilito un compenso di 295.000 euro di cui la metà subito ed il resto a lavoro finito. Peccato che metà di questi soldi Braghin e Grijalba non li vedranno mai e che Nelson Peltz abbia fatto loro causa per ottenere il resto dichiarando di averle licenziate settimane prima dell’evento (che a questo punto non si sa più chi avrebbe organizzato) e che loro non avrebbero dunque fatto nulla. Un tentativo di minacciarle e metterle a tacere sostengono invece Braghin e Grijalba in una contro-richiesta di risarcimento sempre al tribunale di Miami da centinaia di migliaia di euro contro Nelson Peltz per rottura di contratto ed interferenze in un accordo d’affari. Citate per danni anche la sposa Nicola Peltz Beckham, sua madre Claudia ed il wedding designer Rishi Patel per 46000 euro più le spese legali (probabilmente vicine al milione).

La sposa spende 93mila euro per il trucco

Molto articolate le accuse da parte di Braghin e Grijalba. Innanzitutto secondo loro, Nelson Peltz (definito da loro «un bullo miliardario») le avrebbe accusate di aver creato «una festa di m...» e che lui avrebbe invece voluto annullare il matrimonio se non fosse stato per sua moglie che lo avrebbe pregato di far tenere le nozze per non rovinare la carriera da attrice della figlia. Poi che l’unico intento della famiglia Peltz sembrava quello di nascondere lo stato delle cose alla famiglia Beckham. A cominciare dal costo del «trucco e dell’acconciatura» per la sposa (93.000 euro). «Se lo sa Brooklyn la ammazza» avrebbe detto il padre, o come la madre di lei abbia nascosto a Victoria che l’abito della sposa sarebbe alla fine stato un Valentino e non disegnato dalla casa di moda dell’ex Spice Girl, come da accordi.

E che spesso le sue richieste per le wedding planner fossero assurde. A cominciare dalla lista degli invitati riscritta cento volte.

[…] Senza dimenticare le liti sui fiori (bianchi) che non andavano bene perché dovevano essere più bianchi. Per finire poi con la richiesta (impossibile) di creare un salone tutto rosa all’interno della villa con enormi colonne (rosa).

Bizzarra anche la scelta del cibo. Scopriamo infatti che gli ospiti sono stati invitati a mangiare prodotti della catena di hamburger statunitense Wendy con piatti rinominati per la festa, tra cui il panino «Nicola and Brooklyn Combo».

Tantissimi i messaggi che manifestavano l’ira della sposa contro le wedding planner costrette a subire. Fino al licenziamento. «Ma noi abbiamo lavorato per 17 ore al giorno» si erano difese. […]

