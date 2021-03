19 mar 2021 12:38

“IL NESSO CAUSALE CON LE TROMBOSI NON È DIMOSTRATO” - L’AIFA HA REVOCATO IL DIVIETO D’USO DEL VACCINO DI ASTRAZENECA, ALLE 15 SI RICOMINCIA CON LE INOCULAZIONI - IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: “GLI EVENTI RARI SI POSSONO CONOSCERE MEGLIO SOLO DOPO L’UTILIZZO” - SI PENSA A TESTIMONIAL VIP COME TOTTI E VEZZALI PER LA CAMPAGNA “MI VACCINO PERCHÉ” (E C’È GIÀ CHI SI PRENOTA, COME ALESSANDRO GASSMAN)