6 dic 2023 19:32

“NESSUNA MINACCIA DA MORGAN” – SI INFITTISCE IL MISTERO A “X FACTOR”. AMBRA ANGIOLINI RICEVE IL TAPIRO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” E DICHIARA DI NON SAPERE NULLA DI CIÒ CHE È ACCADUTO DIETRO LE QUINTE DEL TALENT SHOW: “CON MORGAN NON È SUCCESSO NULLA, NON CONOSCO IL MOTIVO PER CUI L’ABBIANO CACCIATO. MORGAN È MORGAN, QUESTO È QUANTO” – MA SE NON L’HANNO CACCIATO PER LO SCAZZO CON AMBRA E PER LE BATTUTTINE ALLA MICHIELIN, CHE COSA È SUCCESSO DAVVERO?