"NESSUNO MI HA CHIESTO SCUSA, SONO INDIGNATA" – LO SFOGO DI MARIA CRISTINA FINATTI, LA PROF CHE VENNE RAGGIUNTA DA PALLINE DI PLASTICA SPARATE DA ALCUNI ALUNNI IN UNA SCUOLA DI ROVIGO. ADESSO IL RAGAZZO CHE LA COLPÌ È STATO PROMOSSO COL 9 IN CONDOTTA

Rovigo: 9 in condotta agli allievi che spararono pallini di gomma alla prof. Il 10 lo danno a chi usa proiettili veri.

2 – LA RABBIA DELLA PROF: “INDIGNATA DA QUESTA SCUOLA”

MARIA CRISTINA FINATTI

Il 9 in condotta di chi l’ha bullizzata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, già colmo di mesi di delusioni e disagi. E così ieri, quando la professoressa Maria Cristina Finatti ha saputo della promozione dello studente che lo scorso 11 ottobre le ha sparato palline di plastica con una pistola ad aria compressa, ha annunciato che avrebbe scritto al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

I legali che la seguono, Tosca Sambinello e Nicola Rubiero, hanno fatto richiesta di accesso agli atti per capire quali criteri la scuola abbia utilizzato per dare 9 in condotta al quattordicenne, che non è mai stato sospeso. «La scuola deve essere prima di tutto una scuola di vita e quindi insegnare il rispetto e l’educazione» ha detto l’insegnante di Scienze all’Istituto Tecnico Viola Marchesini di Rovigo, classe 1961. «Nessuno in questi mesi mi ha mai chiesto scusa. Ho dedicato la vita alla scuola e ora mi sento sempre più emarginata».

MARIA CRISTINA FINATTI - LA PROF COLPITA IN AULA CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA

Cos’è successo lo scorso 11 ottobre?

«[…] Quel giorno sono stata raggiunta per due volte da palline di plastica sparate da una pistola ad aria compressa, con la seconda ho rischiato di perdere un occhio, per fortuna avevo la mascherina. Ho pianto perché non capivo cosa stesse succedendo, quando mi sono ripresa ho capito che stavano girando un video che poi è stato diffuso».

Cos’ha fatto dopo?

«Prima il vicepreside mi ha messo del ghiaccio in testa, poi sono andata a casa in bicicletta. […] Da quel giorno ho sempre sentito disagio ad andare a scuola, io che ai ragazzi ho dedicato la vita».

ROVIGO - PROFESSORESSA COLPITA CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA IN AULA

Come mai l’8 gennaio ha poi denunciato la classe?

«[…] Speravo che si prendessero dei provvedimenti, che da questo episodio potesse scaturire un percorso di confronto tra docenti e studenti, ma anche con i genitori. Nulla. Le uniche scuse arrivate sono state tramite la preside, a condizione che ritirassi la denuncia! […]».

Cosa si aspetta dal ministro?

«Vorrei sapere quali sono stati i criteri utilizzati per dare un 9 in condotta e perché l’episodio è stato svalutato».

Cosa ne pensa di quanto successo?

ROVIGO - PROFESSORESSA COLPITA CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA IN AULA

«Posso capire che si possano fare delle bravate, ma quello che mi ha delusa e indignata è che nessuno mi ha mai chiesto scusa. Se ci fossero stati un’ammissione di colpa, un sincero pentimento, un gesto umano di empatia sarebbe stato diverso. È l’indifferenza che ti distrugge».

PROFESSORESSA COLPITA IN CLASSE DA PISTOLA AD ARIA COMPRESSA