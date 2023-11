“NESSUNO NOMINI HARRY E MEGHAN AL MIO COMPLEANNO” – CARLO SI È ROTTO LE PALLE DI FARSI ROVINARE LE FESTE: OGGI, AI FESTEGGIAMENTI DEL SUO 75ESIMO COMPLEANNO A CLARENCE HOUSE, NESSUNO POTRÀ FARSI SCAPPARE IL NOME DEI DUE GUASTAFESTE – PARE CHE SETTIMANE FA IL RE ABBIA INVIATO UNA LETTERA AL FIGLIO IN CUI LO INVITAVA AL COMPLEANNO, ESORTANDOLO A LASCIARE LA MOGLIE A CASA – IL PRINCIPE AVREBBE RIFIUTATO SCATENANDO LE IRE DI CARLO CHE…

re carlo iii

Oggi Re Carlo III compie 75 anni. E a Clarence House sarà festa grande. Per la sua perfetta riuscita, però, l’evento è preceduto da un diktat del sovrano: «Nessuno nomini in mia presenza Harry e sua moglie Meghan». E stavolta non è solo un titolone sui tabloid, ma un’intemerata vera, pronunciata con il consenso della Regina Camilla in cui molti vedono la regista dell’algido ultimatum.

I tabloid internazionali fino a qualche giorno fa sostenevano che i Sussex avessero rifiutato l’invito, ma poi un loro portavoce ha fatto sapere che quell'invito in realtà non era neppure mai arrivato: «I duchi non erano a conoscenza di alcun festeggiamento. Lo hanno appreso dai giornali». […] Il sovrano del figlio ribelle, «The Spare» e della moglie americana, nel giorno del suo compleanno, proprio non vuol sentir parlare: «Nessuno deve nominare Harry e Meghan in presenza del sovrano», ha rivelato un insider al Daily Express.

meghan markle e il principe harry a new york 6

Vero o no, le tensioni tra il re e la «coppia ribelle» sono note a tutti. E destinate, se possibile, a peggiorare. Non bastassero i continui attacchi diretti dei Sussex alla famiglia reale, su Buckingham Palace incombono le rivelazioni di un giornalista che dei Sussex è da anni amico e portavoce: Omid Scobie. Già coautore della biografia (pro-Sussex) «Finding Freedom», sta per pubblicare un nuovo libro, «Endgame», che promette nuovi e forti imbarazzi per tutti i royal. Come sempre il più alto in carica, ovvero Re Carlo, sarà la vittima sacrificale numero uno.

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton

Il volume uscirà giusto pochi giorni dopo il compleanno del Re: una vera ciliegina avvelenata sulla torta dei festeggiamenti.

[…] Ma come si è giunti a tanto? C’è un retroscena. Secondo quanto riferito da alcune persone vicine alla casa reale, Re Carlo avrebbe inviato settimane fa una lettera al principe Harry che conteneva una richiesta e una condizione: avrebbe voluto che il figlio partecipasse alla sua festa di compleanno lasciando però a casa la «perfida» Meghan.

Tuttavia, sembra che Harry non abbia accettato l’invito del padre e, offeso, abbia deciso di saltare la celebrazione del suo 75esimo. Il sovrano festeggerà a Clarence House a Londra con i suoi cari e i suoi amici più intimi, ma suo figlio minore, che è stato anche causa di un acceso litigio con Camilla, non sarà tra gli ospiti nemmeno sotto forma di citazione.

