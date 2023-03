15 mar 2023 19:18

“NESSUNO PUÒ DIRSI CON LA COSCIENZA A POSTO” – MASSIMO CACCIARI AL VELENO CONTRO LE “ANIME BELLE” CHE ACCUSANO LA MELONI PER IL NAUFRAGIO DI CUTRO: “SUL TEMA SIAMO TUTTI CORRESPONSABILI. VORREI CAPIRE IN COSA SI SONO DIFFERENZIATI I DIVERSI GOVERNI ITALIANI ED EUROPEI CHE SI SONO SUCCEDUTI. SEMBRA QUASI CHE LE STRAGI IN MARE SIANO INIZIATE L'ALTRO IERI” – “DOVREMMO TUTTI POTER INFLUIRE SULLE POLITICHE DI GOVERNO. E NON SIAMO STATI CAPACI DI FARLO, NÉ IO, NÉ SAVIANO, NÉ TUTTE QUELLE 'ANIME BELLE' CHE…”