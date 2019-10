25 ott 2019 15:01

“NESSUNO PUÒ INSEGNARCI COME VIVERE” – IN CANADA UN WRITER INCAZZATO HA IMBRATTATO UN MURALES DEDICATO A GRETA THUNBERG CON MESSAGGI PRO-PETROLIO: “FERMA LE BUGIE. QUESTO È IL PAESE DEL PETROLIO!” – L’UOMO, DISTURBATO DALLA VISITA DELL’ATTIVISTA IN CANADA, HA TUONATO: “NON ABBIAMO BISOGNO CHE GLI STRANIERI ENTRINO E CI DICANO COME GESTIRE LE NOSTRE ATTIVITÀ…”