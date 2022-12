“NESSUNO SA COSA ACCADE A PORTE CHIUSE” – IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE PUBBLICANO LE PRIME IMMAGINI DELLA LORO DOCUSERIE IN ONDA SU NETFLIX DALL’8 DICEMBRE: UN MINUTO SCOPPIETTANTE IN CUI SCORRONO LE IMMAGINI DEI DUE FELICI E INNAMORATI, SALVO POI SOFFERMARSI SULLA DUCHESSA CHE FRIGNA E SI DISPERA – I DUE SPERANO DI SPIEGARE I MOTIVI DELLA FUGA E GUADAGNARE QUALCHE PUNTO. PER ADESSO SI SONO ATTIRATI L’ODIO DEGLI INGLESI CHE HANNO VISTO DEL MARCIO NELLA TEMPISTICA DI PUBBLICAZIONE CHE CADE DURANTE IL VIAGGIO NEGLI USA DI WILLIAM E KATE … VIDEO

Hope Coke e Dora Davies-Evitt per www.vanityfair.it

principe harry meghan markle 5

I duchi di Sussex hanno pubblicato le prime immagini della loro docuserie Harry & Meghan, che sarà trasmessa dall'8 dicembre su Netflix. Promettendo agli spettatori uno sguardo intimo su «ciò che accade dietro le porte chiuse». Il teaser, della durata di un minuto, propone foto inedite dall'album privato della coppia, oltre a scorci delle interviste rilasciate.

principe harry meghan markle 4

Ci sono momenti drammatici come quello in cui il principe Harry dice: «Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia». In un altro momento, Meghan è seduta accanto a Harry con le mani sul viso. Tra le foto più felici invece quelle di Meghan incinta, giornate spensierate in famiglia e un gioioso scatto del matrimonio che farà sicuramente piacere ai fan della coppia.

documentario netflix principe harry meghan markle 1

La serie, frutto dell'accordo tra Harry e Meghan e la piattaforma di streaming, sarà trasmesso l'8 dicembre, pochi giorni dopo il ritorno del Principe e della Principessa di Galles dalla loro visita di tre giorni a Boston. La notizia arriva anche dopo che l'assistente reale Lady Susan Hussey si è dimessa dal suo ruolo onorario nella famiglia in seguito alle polemiche per i commenti razzisti e inaccettabili fatti a un'attivista di colore durante un ricevimento a Buckingham Palace ospitato dalla Regina consorte.

documentario netflix principe harry meghan markle 1 copia

Il trailer si apre con un produttore che chiede: «Perché vuoi fare questo documentario?», prima di far scorrere una serie di foto che documentano la relazione tra Harry e Meghan, oltre a una foto del Principe e della Principessa di Galles scattata durante la funzione del Commonwealth Day all'Abbazia di Westminster nel 2018. Sono presenti anche il re Carlo III e la regina consorte.

documentario netflix principe harry meghan markle 3

Il principe Harry dice che «nessuno vede quello che succede dietro le porte chiuse», prima che venga mostrata una foto in bianco e nero di Meghan che sembra triste al telefono. In seguito la duchessa parla alla telecamera e dice in un'intervista: «Quando la posta in gioco è così alta, non ha senso ascoltare la nostra storia da noi?». La coppia, dopo aver abbandonato il regista dello show, Garrett Bradley, a causa di opinioni divergenti (secondo Page Six) ha affidato la regia della serie a Liz Garbus, che in passato ha lavorato a successi come The Handmaid's Tale.

documentario netflix principe harry meghan markle 1

Il duca e la duchessa, che hanno firmato un accordo con Netflix nel 2020, hanno collaborato con la piattaforma per oltre un anno. A maggio erano iniziate le riprese nella loro casa californiana per girare la serie, anche se non si sa ancora se i loro figli, Archie, tre anni, e Lilibet, uno, saranno presenti. La notizia giunge mentre il Principe e la Principessa del Galles continuano la loro visita negli Stati Uniti, che culminerà con la cerimonia di premiazione del Premio Earthshot, ricca di stelle, venerdì sera.

Durante la loro visita a Boston - il loro primo impegno all'estero dopo la morte della Regina Elisabetta II - la coppia incontrerà anche politici, tra cui l'ambasciatore Caroline Kennedy, si dedicherà ad associazioni di beneficenza e farà luce su questioni che le stanno a cuore.

